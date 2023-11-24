新聞女王｜高海寧主動出擊搶Fo登熱搜　人氣急升晒腰：越勇越迷人

TVB與內地優酷平台合作的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，除了劇中女主角佘詩曼被讚演技出色之外，飾演許詩晴的高海寧（高Ling)亦令大家眼前一亮，更因最新一集其主動站出來挑起重任的劇情，令她被受關注與討論，更因此登上微博熱搜榜，還在知名網購平台有售賣其同款服裝，人氣持續上升中。

《新聞女王》大受歡迎 。（高海寧微博圖片）

有收看劇集的觀眾都知道，高Ling飾演的許詩晴是一位靠着亮麗外型、身材而出名的主播。擅長勾心鬥角的她，沒想到在最新一集中，因沒有人敢站出來報導富商鄭松柏的死亡消息，但她卻大膽地主動提出挑起此重任，一句「我沒甚麼可輸的」超有型，而該畫面更登上微博熱搜，掀逾150萬閱讀量。而其在詮釋該角色時，拿捏到位，將自身優點盡現，亦獲得不少網民激讚。

高海寧主動挑起重任。（影片截圖）

登上熱搜有逾1百萬閱讀量。（微博圖片）

除此之外，高Ling在劇中的裝扮亦引起網民關注，其身穿多套服裝在知名購物平台顯示「新聞女王許詩晴高海寧同款」，由此可見許詩晴這一個角色深入民心。

知名購物平台顯示「新聞女王許詩晴高海寧同款」。（網上截圖）

未知是否得知《新聞女王》口碑評價都向好，高Ling 就在社交平台上貼多張露小蠻腰的美照，腰間幾乎零贅肉，而且馬甲線條隱約可見，相當Fit，她留言表示：「專心搞事業的女人，越勇越迷人。」獲得不少網民大讚好靚。

高海寧狀態好好。（sammkoling@IG）