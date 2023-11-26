矚目配角｜73歲陳勉良連續開工39小時：又凍又餓又攰

73歲陳勉良在TVB工作超過34年，近年在《愛回家》入面飾演昌叔，間中也有重戲份，令這位老戲骨過足戲癮。但除了演保安之外，陳勉良演得最多的角色是道友，更有御用道友的稱號。

當年經常演道友，他坦言有點不開心，他說：「係有少少唔開心，但因為自己太瘦喇。」試過有道友以為他是「自己友」請他喝美沙酮，太太的親戚初時亦對他冷淡，「佢哋心諗都唔知你係咪真係道友嚟？後尾佢哋先知我因為身體唔好先至咁瘦。」

陳勉良當年因患上風寒所以身體極差，幸遇上一生人最愛 — 他的前妻，無微不至照顧他「我覺得自己欠咗佢好多嘢，佢一生人用咗好多時間照顧我。」

陳勉良現年７３歲仍然拍戲及教國畫。

陳勉良當年因為風寒所以暴瘦，最瘦那時只得110磅，後來前妻識得一位老中醫，靠著他的秘方，陳勉良用了十多年時間調理身體，每日都靠前妻煲藥，「煲啲藥好誇張，剩係薑都20兩，即係兩磅，仲未計其他藥材，每日要煲三個鐘先飲得。」

前妻對陳勉良悉心照顧，但好景不常，陳勉良身體日漸康復，工作收入亦較之前理想的時候，太太郤突然患上癌症，「太太先係化療，最後兩次電療⋯就唔得喇。」

陳勉良當年經常演道友，原來因為他身體瘦弱。

前妻離世已有一段時間，但陳勉良至今仍對她念念不忘，因為她為陳勉良獻出所有，在人生最後階段，抗癌最辛苦的時期，仍然為陳勉良著想，勸他再找人結婚「佢話你唔生仔，咁畫畫嚟做乜呢？你睇下有冇啲啱嘅朋友，可以同你生小朋友啦。」

陳勉良除了是演員外，亦是國畫大師，曾經在香港、美國開畫展，前妻見証著他在畫壇上的成就，二人在美國畫展時的合照，陳勉良仍珍而重之放在家中。

陳勉良覺得自己很幸運，一生人遇到兩個非常愛自己的人。

前妻叫他另找愛人，陳勉良當然明白她的苦心，但不是你想找，那個人就出現，但機緣巧合下陳勉良找到，陳勉良與這位有緣人拍了張合照再給前妻看「佢同我講，如果你真係啱，對方又肯為你生小朋友，咁你要同人結婚㗎喇。」

回想前妻對他做的一切，陳勉良除了感激還有點內疚，因為她真的太好「而家我同第二任太太住緊間屋，都係因為我前妻先買到，當年我做特約有幾多錢啫？銀行根本唔接受呢份薪金，係因為我前妻喺銀行做先做到按揭，真係佢幫我「上樓」」

陳勉良與第一任太太

陳勉良第二任太太，為他生了小朋友，她對陳勉良的前妻亦十分尊重，陳勉良說：「我覺得自己好好運，前妻對我做嘅所有嘢，我好感激，而第二任太太亦好明白，佢完全知道成件事，我對佢好坦白，佢完全係好大方，唔會係小器嘅人。」

陳勉良為ＴＶＢ不少古裝畫畫，《金裝四大才子》四位主角摺扇上山水畫就是陳勉良的作品。

兩位太太都非常支持陳勉良繼續畫畫同演戲，陳勉良近年很少再演道友，主要拍攝《愛回家》的戲份，不過大約四年前，曾為兩套劇開工，經歷人生第一次馬拉松式開工，連續開工39小時，「嗰次係因為開畫展，咁啱又開緊兩套劇，兩張通告一睇，我要開成三十幾個鐘，真係發夢都估唔到。」

陳勉良現多拍《愛回家》，他感激珍姐給他機會，亦配服劉丹的體力：「佢日日開工你做易㗎？」

陳勉良為了這次「亡命」通告做足準備，帶了三壺茶去開工，一樽是感冒茶、另外兩樽分別是驅風寒同普洱，「嗰日仲要上大帽山，我記得嗰日仲落大雨，又凍又餓，自己無乜點訓又攰，真係我估唔到自己捱得到，倖幸過關，收工嗰陣，我直頭叫助導，可唔可以喺屋企放低我？佢哋都好好，我返到屋企冇沖涼即刻上房瞓，我好似瞓咗日幾先起身。」

不過陳勉良強調冇怪責過公司，因為在TVB工作超過35年，都是第一次連續開工39小時，他說：「咁你自己都想做嘢，而家俾你做又點怪得人呢?（如果有下次呢?）唔會喇啩？」