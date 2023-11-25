吳亦凡二審維持原判媽媽發長文爆內幕　企硬會繼續申訴

內地男星吳亦凡在2021年因被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等事，同年8月份在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕。而案件經過一審後，在去年遭判13年有期徒刑附加驅逐出境，而在一審宣判過後，吳亦凡一方提出上訴，24日據內地媒體報導指出，北京市第三中級人民法院再度開庭，駁回吳亦凡的上訴，二審維持原判。隨後，吳媽媽就透過天津凡世界文化傳媒有限公司（吳亦凡表哥為法定代表人公司）的官方微博上貼長文，揚言相信中國法律，但依然會為吳亦凡申訴。

吳亦凡被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃。（微博圖片﹑都美竹微博圖片）

吳媽媽在發文中表示在該案件中有三人，指出其中一個人為「都某竹」，雖然沒有指名道姓，但網民都心知肚明是指都美竹。表示她們三人都是20多歲的成年人，沒有報警行為，更沒有任何物證，只有口供，而且她們在發生性行為後都有向他人炫耀的行為，並且與吳亦凡後續保持良好聯繫，其中有一人更與吳亦凡拍拖兩個月。

另外，吳媽媽還直指：「三人及經紀人馮某的口供視頻資料中，均有嚴重被逼供，誘供現象。一位受害人被提審五次，每次長達都幾個小時，拍桌子、辱罵、怒吼，女孩說不告，覺得是成年人之間的你情我願，覺得沒有被傷害，在所有招數盡用的情況下，女孩哭哭啼啼的改口被強姦。」

吳亦凡二審維持原判。（微博圖片）

而吳媽媽亦指出與吳亦凡拍拖兩個月的受害人，願意在二審前出庭作證，並且給法院寫信並錄口供，表達自己是一絲清醒並且是自願的，但是未被採信。

在文中吳媽媽亦承認自己有錯，因對虛名的執念，造成了吳亦凡逆反，同時認為兒子確是有錯，但真的如此罪惡滔天嗎？她亦強調相信中國法律，但會申訴：「即便二審結束，我依然會為兒子申訴。」