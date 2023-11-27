王喜寸爆馬浚偉向記者誇大演唱會時病情　句句有骨：一睇就知大話

馬浚偉早前開完六場《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會，並自爆開完頭三場後身體不適，食藥後更過敏至舌頭出血等症狀，王喜看完有關報道後，就拍片質疑馬浚偉連講5個大話，句句有骨，更問：「有啲成年人講到啲三歲細路仔都唔信嘅故仔嘅。」



王喜近日以「如果我係馬浚偉經理人」為題拍片，他先讀出一篇有關馬浚偉演唱會的報道，內容指馬浚偉自爆開完頭三場演唱會後，因著涼導致聲帶發炎，服食消炎藥後沒想過竟造成嚴重過敏反應，嘴巴、氣管、喉嚨流膿、腫脹，黏膜裂開，需要漏夜入院打針，但第四場（17日）演出當晚病情最為嚴重，舌頭腫脹至流血，馬浚偉因不想觀眾失望，仍然堅持如期演出，台下有工作人員隨時候命幫他止血。

馬浚偉講完成六場演唱會，稱第四至六場是在聲帶發炎、脷出血情況下舉行，要工作人員候命止血。

王喜以單打口吻說：「出現咗狀況喎，爭啲冇命呀，哎呀！擔心死我喇！」寸馬浚偉向傳媒自爆不舒服，並謂：「自爆即係唔係人哋嚟問你啦？即係吸引唔到人哋嚟問你啦，又或者冇人關心，又或者冇嘢值得人關心啦，於是乎先係自爆。」不滿報道中所用的「無預警過敏」字眼：「喺無預警情況下造成過敏反應，爭啲令佢冇命呀，乜有啲過敏會預先發個Message或者E-mail畀你，話我準備有過敏反應㗎喇啵，你Ready喎，你Ready未呀？咁我先至開始過敏畀你睇，無預警喎，啲中文真係好好。」

王喜質疑馬浚偉在冇傳媒查問下，自爆自己演唱會期間的病情，並誇大事件。（YouTube@喜來大DD）

王喜指出，若報道是完整覆述馬浚偉所講，而非傳媒無中生有，他覺得是馬浚偉講大話，直斥：「一睇已經知係大話啦！當睇嘅人唔知佢講緊大話，當睇嘅人會信喎？」王喜認為他講自己是因溫差著涼，但11月中的天氣溫差再大，相信都不及平時出入冷氣地方般大，調侃：「平時身體行出行入啲地方又唔見你發炎嘅？開演唱會就會聲帶發炎嘅？」

王喜質疑馬浚偉連講五個大話。（YouTube@喜來大DD）

而第二個大話，他認為是食消炎藥後反而令病情惡化，王喜指若事情屬實，馬浚偉應立即開記者會、公開涉事藥物，他說：「食消炎藥反而令炎症咁劇烈反應喎，到嘴巴、氣管、喉嚨腫脹到全部黏膜裂開喎，如果有一隻自稱消炎藥嘅藥物，隊咗之後會有咁嘅反應，呢啲唔係叫過敏反應，係叫毒理反應。如果有種消炎藥係會講到有馬生呢種咁嘅反應嘅話，咁係咪應該第一時間同消委會講呀？係咪第一時間開記者會呀？係咪要為咗公眾利益，你要拎嗰隻藥出嚟畀大家睇呀？個名點串法呀？邊個醫生開畀你呀？就算你自己買，邊間藥房會出售呢款會導致所謂過敏反應咁劇烈嘅消炎藥呢？你覺得你好特別咩？幾百萬人當中只有你一個有過敏反應咩？梗係唔係啦，你中得嘅話，阿茂阿壽、甲乙丙丁都會中㗎嘛，你點可以自視咁高㗎？覺得你先係天選之人……」

王喜認為，若馬浚偉服食的消炎藥反而令病情加劇、過敏，他應立即公開涉事藥物，通知消委會。（YouTube@喜來大DD）

接著他再數第三、四個大話，指馬浚偉自稱要入院打針消腫，卻沒人影到他出入醫院，質問：「竟然冇人影佢出院嗰張相？冇人影都搵你助手或者經理人影完放畀記者啦，哼。」而當馬浚偉提到自己因不想歌迷失望或擔心，堅持要唱完六場，王喜卻說想不通為何歌迷要擔心，如果有得退票或退款根本就不會失望。他繼續咬住唔放，稱若打完針消腫都冇用，還令病人要流住血唱歌，那他應該公布到底是哪支針藥，並公布住哪間醫院。

馬浚偉表示自己要漏夜入院打針消腫，王喜卻問怎麼沒有被影到。

王喜又提出疑問，稱若馬浚偉不適到如此嚴重的地步，為何第四至六場的觀眾完全冇發現，「去聽第四、第五、第六場嘅觀眾，係完全察覺唔到之前四日裡面原來馬浚偉徘徊喺死亡邊緣喎，而去到第五個大話就係，喺最嚴重嘅時候，工作人員喺台邊Stand by幫佢止血，因為佢條脷會流血吖嘛，嘩，條脷流血我想問有急救牌嘅每一位，條脷有血點止血呢？係咪應該攞噴霧膠布幫佢止血呢？」他續說：「原來有歌手可以嘴巴、喉嚨腫脹到黏膜全部裂開嘅情況下，繼續好敬業地完成佢演唱會，而台下冇任何觀眾聽得出有問題？答案只有一個，謎底就係——咪嘴呀！哈哈哈，Otherwise，冇可能囉！條脷流血仲可以唱到如夢似醉？」最後，他呼籲若醫生見到馬浚偉求醫都要小心，更謂：「有啲成年人講到啲三歲細路仔都唔信嘅故仔嘅嘅。」等。

王喜質疑馬浚偉「咪嘴」，不然不可能四至六場的觀眾完全冇發現他有異樣或內出血，指馬浚偉的大話連三歲細路都騙不到。（YouTube@喜來大DD）

網民睇完片段都不禁問，到底王喜跟馬浚偉有什麼過節，怎麼彷彿「好大仇口」。而兩人除了同樣曾為無綫藝人外，亦分別與陳志雲熟稔，幾年前馬浚偉開演唱會陳志偉現身擔任嘉賓；而王喜亦在當年陳志雲上庭時陪伴在側，陪他出入法庭、雪中送炭，兩人近年關係仍然友好，會一起拍片。若王喜與馬浚偉真有過節，未知志雲大師能否化解呢？

陳志雲幾年前曾擔任演唱會嘉賓。（資料圖片/梁碧玲攝）