新聞女王劇評｜職場玩宮鬥變甄嬛傳　劇力萬鈞卻連前主播都批離地

「見死不救」和潛規則，一切為了新聞。曾經的TVB，堪稱「華語職業劇之光」，幾乎拍遍所有工種。但近年來它沉寂許久，直到這部《新聞女王》，才再度引發大眾熱度。



豆瓣評分8.2分，口碑相當不錯。臺詞犀利，鬥爭精彩，角色個個擁有一顆熄不滅的事業心。在一般職場劇還把重點放在談情說愛的時候，這部劇已經用「找個男人嫁了吧」來懟對方無能。

有了工作誰還需要愛情？讓人好像回到二十年前的TVB黃金時代，追劇的年輕人們狠狠地共情了自己的職場經歷，這才是大女主該有的態度。

主播內鬥，職場規則，話題度十足。但它也不是全無瑕疵，過於追求劇情衝突，讓它在核心上沒能更進一步，新聞主播這個職業自身也在落末。但是瑕不掩瑜，它仍然是最近幾年難得一見的職場好劇。

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以下有劇透。



01 男友中彈堅持拍攝，美色是換情報的工具

好久沒在一部劇裡看到如此颯爽的女性群象。

劇情圍繞女主文慧心（佘詩曼飾）率領的「文家軍」與以男主播梁景仁（馬國明飾）為首的派系鬥爭展開。不光文慧心自己是「新聞女王」，其他女主播們也都憋著一股你死我活的狠勁兒。

文慧心江湖人稱「文姐」，播了三千小時黃金時段。專業過硬無人能替，名言「我在哪裡直播間就在哪裡」。

有個名場面：直播緊張進行中，職位大她一級的梁景仁卻突然關掉她的提詞器，等著看她出醜。只見她不急不徐，憑著十年播報功底，現場直接口述新聞，將案件娓娓道來。

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梁不甘心，又在直播間歇向她發難，威脅要切斷她的直播。她則直接拿出一份早已做過深入調查的獨家報導。做，就可能是近十年最爆的直播；不做，就可能讓公司損失巨大利益。

對手也不過是公司走卒中高級的一枚，高層領導就在身後，誰還敢斷她直播？自然只能乖乖就範。正是這份臨危不懼的魄力，才讓她穩坐「一姐」位置。

不過別看她現在風光無量，年輕剛入行的時候也被迫犧牲許多。為了追求一手新聞，她和那時還是公司攝影師的前男友孤身涉險，在街頭蹲點一宗搶劫案。

結果混戰中男友不慎腿部中槍倒地，她嚇呆了。男友知道她有多拼，堅持把相機遞給她。她來不及叫救護車，流著淚拍完了新聞。最後她拍出了「賊王」作案現場的獨家新聞，成為首席主播。但男友則因為沒有第一時間得到救治而留下了病根。

回望當年，她喃喃自語，如果再有一次機會，她不會願意進SNK。可是既然已經來到新聞行業，她只能咬著牙走下去，人生沒有回頭路。到這兒，人物更豐富了一層。

劇裡讓我印象深刻的還有女二許詩晴（高海寧飾）。這個角色前凸後翹，豐滿迷人，如果放在普通的職場劇中，可能會被塑造成一個「靠美色上位」的反派角色。但在這部劇裡，她雖然也有潛規則戲份，主動權卻完全在自己手中。

見客戶主動拉低上衣拉鍊給對方加深印象，給同事贈內衣秋波暗送，與此同時還不忘和男上司眉來眼去。所有這一切都只為一個究極目的，那就是「搞事業」。美色反而成了她工作武器的一種。按她的說法：「現在是什麼年代了，到底是我吃他還是他吃我」。

當然，她的真實能力也不止於此。一條真假未定的富豪去世新聞，所有人都不敢播報，生怕擔責，只有她做了詳盡調查後主動站出，結果大獲成功。和資歷相仿的女主播同台PK，對方還在等著同事遞資料，她早已將資料爛熟於心。果斷搶先報出準確新聞，在節目中大出風頭。有能力又「豁得出」，這才是她的王牌。

除了提到的兩位之外，劇裡其他女性角色也都各自性格鮮明。有的理想主義卻被迫「黑化」，有的優柔寡斷被人拿捏淪落為」雙面傀儡「，也有的和年輕時的文慧心一樣剛剛踏上新聞之路，還需要打磨。

無論如何，每一個角色都不是單純的非黑即白，都處在人性的灰色地帶。不一定道德完美，但一定活出自我。單這點，就是近幾年的女性職場劇中頗為缺失的。

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02 碟中諜、三方爭鬥、職場如戰場

不少人說，這部劇像是一部職場版《甄嬛傳》。只不過，這一次大家爭奪的不再是皇帝的寵愛和後宮地位，而是自己的事業成就。為了爭做Prime Time（黃金時段）主播，劇中人物可謂無所不用其極。

不同組互相安插間諜是常事。男主播梁景仁，借用自己的勢力和魅力將許詩晴和文姐手下的幹將徐曉薇全部收為情人。不管是竊取資訊還是「幹髒活」，套了一層情感的皮，就方便許多。不過兩位女主播也不是吃素的，後期慢慢發現梁景仁帶來的利益沒有那麼多時，兩個人都很快「投誠」。

許詩晴直接當著全公司人的面，加入文姐陣營。而徐曉薇成為「碟中諜」，假裝繼續和梁景仁親熱，私下卻早看穿對方自私本質,選擇了能帶給自己更多利益的文姐。

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如果同級之間的鬥爭，還不夠過癮，這部劇裡還有各個派系之間的鬥爭。為了均衡公司內不同勢力，大老闆方太專門培養三股勢力來互相鬥爭。

第一股是文姐，第二股是文姐曾經的學生、如今的對手梁景仁，而試圖保持中立、專注新聞的資深記者張家妍（李施嬅飾），也成為老闆手牌，被迫下水。

劇中專門用包擬人，講了方太的用人思路，也被稱為「買包理論」。有的包高貴長青，就像文姐，有她在衣帽間就很放心；有的包嘩眾取寵，但只要使用得當，也會很搶眼，就像善用潛規則的許詩晴。

除了這些之外，衣帽間也要有男款包，平衡不同的觀點和角度，就像梁景仁。說到底，部下之間爭得頭破血流，最後不過都是方太的「包包」，用哪個，怎麼用，還要看老闆思路。

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03 成也爽劇、敗也爽劇

一口氣追到十四集，這部劇確實讓人看了個爽。短視頻式的情節節奏讓它充滿刺激反轉，TVB編劇的把控讓它的人物形象足夠出彩。只可惜，它成也爽劇，敗也爽劇。把所有情節推到極致的同時，也失去了更深的核心。

文姐為了在離職當天拿出好新聞，不惜讓年輕職員深入火場。但她善於說辭，並不明說，只是用新聞理想不斷鼓動對方。

結果對方在拍攝時不小心撞倒易燃物引發爆炸，如果不是在危機關頭觸發了消防灑水系統，並被趕來的其他同事及時發現，後果無法想像。此時她又為自己道德開脫，表示「我只是讓你偷看監控，沒想到你會真去了火場」。

此外，她還用激烈的言語不斷追問自己患有抑鬱症的下屬，對方崩潰之後，又許諾未來，進行安撫。一系列類似的行為，讓大家對新聞行業的刻板印象再度加深。

雖然說是描寫新聞行業，但到目前為止的內容只重點突出了「爭搶新聞」的過程，把新聞播報和利益過度掛鉤。

今年剛離職的TVB主播麥詩敏表示，劇裡一些情況現實中根本不會發生，比如直播棚內專人補妝、臨開播前30秒還在威脅上司等等。前有線新聞主播張宏豔也說，新聞部節奏那麼緊，哪有時間坐在化妝間互相指責。

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關於新聞工作者職業使命感的部分，劇裡也沒能展現出來。雖然在每集開頭都用了名人名言來包裝，但仍然讓人感覺撐不起重量。

不過說到底，這部劇還是值得一看。大家苦「職場偶像劇」久矣。太需要一部能代表當代職業女性精神的劇，不是被不同男人一次次「協助」，而是自己親身上戰場，打下一片江山。雖然不夠完美，但至少，它拍出了當下的時代心聲。