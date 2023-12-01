新聞女王豆瓣8.2分好評　結合「港版黑暗榮耀」能挽救TVB頹勢嗎？

最近由佘詩曼主演的大女主職場劇《新聞女王》頻上微博熱搜，豆瓣評分8.2，以黑馬之姿攪動了年末的劇集市場。《新聞女王》不僅話題討論度熱、口碑好，讓人看得停不下來，出圈人設和金句臺詞更是成了網友批評內娛都市劇的「武器」。



比如那句著名的「找個男人嫁了吧」，這是馬國明在劇中用來嘲諷一個「職場無能」女性角色的臺詞。對此網友紛紛感慨，當內娛都市女性角色還停留在「嫁個好男人是最高獎賞」時，港劇已經進化到用這個獎賞作為懲罰了，「不得不說TVB已經學會了更高級的罵人方式」。

【圖輯】點圖放大看《新聞女王》豆瓣評分及更多精彩劇照👇👇👇

+ 20

再比如當律師男友問出「你的工作重要還是我重要？」時，張家妍反問「你說呢？」，然後背起背包毫不猶豫離開，諸多此類例子不勝枚舉。如果用一個字概括這部劇的話，那一定是——「爽」，而「爽」的同時也沒丟掉新聞行業的職業素養。

這部劇圍繞「新聞女王」文慧心（佘詩曼飾）和SNK另一個臺柱梁景仁（馬國明飾）爭名奪利的故事展開，新聞台宛如都市叢林，從高層、中層到下層全員狠人大亂鬥（張家妍暫時除外），女主文慧心則靠著硬核業務能力和手起刀落、合縱連橫的手段，立住了「新聞女王」的地位。

「惡女」式主角和精彩群像令不少網友調侃道「給內娛一點點TVB震撼」「姐好拽，我好愛」。

對於港劇而言，這種現象，久違了。可以說，《新聞女王》的成功，傳遞了一個微妙但卻頗具轉折意味的信號——沒落多年的TVB似乎要重新支棱起來了。

【圖輯】點圖放大看更多佘詩曼IG靚相👇👇👇

+ 27

當然，僅憑《新聞女王》一部劇或許還不夠，《新聞女王》原班人馬要翻拍《黑暗榮耀》的舉動，或許將讓TVB增加新的翻盤籌碼。

近日，TVB與優酷達成合作，要翻拍席捲了全球市場的現象級復仇韓劇《黑暗榮耀》，並將其定名《黑色月光》。目前組訊已新鮮出爐，該劇集結了新聞女王的製作班底，由導演鐘澍佳任總監製，而宋慧喬所飾演的女主文東恩，則將由楊怡來飾演。

觀眾暫時無法想像港版《黑暗榮耀》會是什麼樣子，但可以確定的是，由TVB來翻拍製作這部復仇大女主劇，肯定要比內地劇的土壤更合適。

內地都市劇的主調，仍是不同人設和制服背景的男女主在書寫愛情劇本；而內地劇的大女主，也是基本要走「正義真善美」路線，被捆綁在政治正確的無形束縛中，走不了帶感的「惡女」路線；即便要走搞事業路線，編劇分配給女性搞事業的方式，更多是主角光環+交際花式「人情牌」，而非「硬實力」+謀略手段。

【圖輯】點圖放大看更多馬國明IG靚相👇👇👇

+ 22

而TVB不是，讓女主甘當等待救贖的小白花，不是港劇作風。

如《新聞女王》裡，全員清醒，群像人物都是帶著目的和野心做事，在職場裡激烈算計，理想和現實交織，真心和利益混雜，人們永遠年輕永遠爭鬥；而在角色設置上，女主文慧心是靠硬實力說話，有著足夠「厚黑」的博弈手段，而男主反而更擅長左右逢源，通過人際關係來鬥爭。

與其說觀眾把《新聞女王》當做一部職場劇來看，不如說人們是把它當「大女主鬥爭爽劇」來看的。

《新聞女王》放在港劇的黃金時代裡，或許只是入門級，但對於當下的內娛觀眾而言，它就是稀缺品。而有校園暴力、階層鬥爭元素的《黑暗榮耀》，第一主線便是女主通過鬥爭與博弈來復仇、來贏得勝利；第二主線才是感情戲。

過去十多年，港劇面臨著嚴重的口碑危機。

港劇的強項原是擅長先鋒、引領價值觀，之後製作成本低、人才流失、沒有跟上互聯網時代的變化造成諸多短板，TVB也成了專用於懷舊的品牌。「老、過時、品質堪憂、透支情懷」構成了內地觀眾對TVB出品的基本認知。

港劇如何自救也始終是行業一直在關注的事情。

2015年華人文化集團入股TVB，去年年底，華人文化集團公司董事長兼首席執行官黎瑞剛在接受媒體採訪時，用「不進則退，無功則過，不改則死」形容TVB面臨的嚴峻挑戰。他重點闡述了TVB下一階段的重點改革方向，其中，進一步深化與內地合作是方向之一。

優酷自2013年與TVB達成戰略合作以來，已在港劇領域深耕多年；2018年「港劇場」廠牌化，更是首次實現TVB劇內地、香港同步播出。《新聞女王》的成功「破圈」，依託於作品強傳播性的同時，也和優酷擅長的互聯網話題發酵密不可分。

不論《新聞女王》，還是未拍就成功引起人們關注的港版《黑暗榮耀》，都是TVB和優酷合作的產物。或許，這一次會是TVB開啟大女主翻盤爽劇劇本的開始。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】