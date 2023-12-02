蔡少芬懷孕拍《甄環傳》有驚無險　遇突發意外：轎斷開了

2011年內地播出的宮鬥劇《後宮甄環傳》大受歡迎，至今仍令大家印象深刻。而有份出演該劇的蔡少芬（Ada）近日參與真人騷《我們的美好生活》錄製，分享了在拍此劇時有驚無險一幕，令其至今都感到感恩。

蔡少芬大談拍攝《後宮甄環傳》時有驚無險一幕。（影片截圖）

在劇中身為皇后的Ada不時會坐轎出入，而在有一次拍攝坐轎戲的時候，在拍攝第二次的時候，她內心有感不妥，所以要求不想坐，幸好她作出此決定，否則當時懷孕中的她，很可能面臨小產危機，她回憶着表示：「我第一胎是小產的，所以我就很緊張，我很想再有。後來是《甄環傳》找我的時候，一接了就有了，接完之後，我有一場戲是坐在八人大轎裡面，當我坐在裡面的時候，在抬的那個人，抬完一次，我就在想，我不知道為什麼，我總覺得我不想再坐上去了，我就跟副導說，我說其實全部簾都關了，沒人看見，我說可不可以不坐上去，所以那個副導就跟導演說完之後，所以人都不用坐了，我們這一帶女人就站在旁邊，然後看着他們在抬，我的那個轎斷開了，然後斷完之後轎還砰砰這樣子，我看完之後就，然後我就已經眼紅了。」

《後宮甄環傳》中她飾演皇后。（《後宮甄環傳》微博圖片）

而在場其他人聽見後都感到驚嚇，紛紛認為最後沒事或許是肚子裡的小孩在保護着Ada，而她亦感到感恩：「真的好感恩，然後他們就說娘娘別擔心，沒事，你不在裡面，其實我不是擔心，是我覺得很感恩，你明白嗎？我真沒想過會這樣子，然後我就繼續努力地去工作。」所以說演員在幕前給人感覺光鮮亮麗，其實在背後工作時存在很大危險的，付出的努力也很辛苦的。