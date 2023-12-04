早霸王｜前TVB車長爆「一線男藝人」無品行為　網民列三大嫌疑人

由森美、阮小儀及梁嘉琪主持的商台節目《早霸王》最近多了一個新環節叫《What the工》。顧名思義就是讓聽眾phone-in分享上班樂與怒。早前有一位自稱TVB外判外景車長黃先生大爆有TVB一線男藝人未紅先扮大牌，還有孤寒友扮豪氣。但不幸的是，正當「阿黃車長」想講出「一線男藝人」時就被森美制止了，表示「同我合作過應該無呢啲人，車長我哋收咪後你再話我知係邊個」，不少網民憑兩大線索列出三大嫌疑人。



由森美、阮小儀及梁嘉琪主持的商台節目《早霸王》最近多了一個新環節叫《What the工》。

前TVB外判車長爆料「一線男藝人」無品

這位黃姓前司機（下簡：司機）打上《早霸王》-《What the工》爆料，指自己曾接載一位現在算是一線的男藝人，他直言對他印象並不好。森美聽到「一線男藝人」之後即時說：「你咩意思啊，我咪一線囉！」司機回應：「你同嘉琪我都車過，你哋very good。 」之後司機又繼續說，表示有一次外景拍攝飲食節目，因為當時只有他駕駛的一輛「腳車」（腳車指駁腳車，即是接送藝人的crew車），所以到達目的地後，所有藝人都下車拍攝，但中途就只有這位「一線藝人」返回車上睡覺。司機說：「佢拍完嘢上車瞓覺，成個人打橫瞓喺後座，腳就晾喺腳踏位，車門又唔閂。」

梁嘉琪一邊聽一邊笑。（資料圖片）

「一線男藝人」坐車擺款

能夠令司機記得這麼鉅細無遺，事情又點止咁簡單。之後幕後人員返回「腳車」，司機為了方便幕後人員擺器材，所以就開車搬位，但這名「一線男藝人」就即時大叫：「你做乜嘢啊？」司機解釋有幕後要上車。

呢款就係TVB 公司crew車，另外都會有24座「腳車」。（示意圖 / 網上圖片）

之後，眾人移師到荃灣拍攝，因位置問題幕後要求在馬路中心落車，正當其他人都下車後，司機見到「一線藝人」還是坐在車上，就打算開車走人。不過開車之際，這位「一線藝人」就突然不滿。司機說：「有次出外景拍飲食節目，要喺馬路中心落車，其他人落晒車，但佢仲坐喺中間繞埋手，擘大對腳坐喺度，咁我咪開車，佢突然好大聲鬧：『你做乜嘢呀？我都未落車！』我心諗，我點知呢Part有無你份啊，你又唔落車。」司機也指出，當年這位「一線藝人」還只是一名新人。

飲食節目多數都要出外景。（截圖）

TVB飲食節目多如恆河沙數，應該痛乜可能估到。（截圖）

「萬歲」但係唔請車長食

其後，司機又爆料指這位「一線藝人」相當「度縮」。某次出外景時他表示要「萬歲」請大家食飯，所以扣除公司的$30津貼後，其餘的由他「包底」補貼出錢，但原來事後他竟然向場務表示：「呢6個唔係直屬TVB員工，點解要請呀？」森美聽到後都表示驚訝，說道：「咁又唔OK喎！」嘉琪也說：「連我呢啲下線都請啦！」之後森美又揶諭嘉琪，說：「咪做壞規矩囉，你呢啲下線都請，我二線咪都要請囉。」司機指事後場務向他表示，「一線藝人」以為場務「呃佢錢」。司機也表示，當時聽到後即時付錢，說道：「我哋6個$120，多咗你同佢講我請佢飲茶，唔好咁小氣。」

TVB飯堂，俗稱「大Can」。幾乎所有員工會都會喺度食飯。（網上圖片）

另一名聽眾又爆多單

之後，有一名聽眾阿Ｍ打電話上節目，表示他也是TVB車長，也遇過同類情況。他說：「佢講嗰個，未必一定係我嗰個。有次我出crew拍一個節目，中間時間大家食飯，個星心情靚話下午食飯佢萬歲。咁大家好開心啦，車長都一齊食飯，點知佢話：『飲嘢我嘅，車長！』嘥氣啦，凍飲加2蚊，我哋自己畀啦！」森美聞言都讚這位「一線男藝人」：「呢啲一線好嘢喎！精打細算！」

馬國明出名慳錢。（截圖）

陳豪出名待人接物都好好，又有禮貌，唔似喎。（截圖）

誰是「一線男藝人」？

之後，森美就表示要司機私底下講他知「一線男藝人」是誰，說：「同我合作過應該無呢啲人，車長我哋收咪後你再話我知係邊個。」節目中有人提起陳豪的名字，森美則替其解釋：「陳豪好好人㗎！」之後嘉琪又再說：「陳豪同馬國明都係出名好人，不在名單上。」森美笑指：「你冇啦啦又提馬國明做咩，你講咁多人，咁仲剩幾多個一線男藝人先得㗎。」看來「一線男藝人」的身份呼之欲出。

王浩信為人就cool啲。（視覺中國）

陳山聰又唔似咁唔識做。（網上圖片）

不是陳豪，也不是馬國明？有網民就給了兩大提示「某前夫」、「去唱卡啦OK但唔唱」，其後就有網民推猜王浩信、吳卓羲和陳山聰都是嫌疑人。三位都是較資深，而在TVB年資較長的藝人，原則是符合「黃車長」所說的時間。