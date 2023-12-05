新聞女王｜高海寧親解角色不止賣弄身材：14集後睇到野心背後原因

無綫（TVB）劇集《新聞女王》熱播，不只是香港就連在內地討論度也十分高。高海寧於《新聞女王》中飾演許詩晴。昨日（04/12）《新聞女王》劇集宣傳活動中，高海寧接受《香港01》時直言「許詩晴」是一個進取心非常強的女人，且意外亦受到網民歡迎，她十分開心地分享，有不少「絲打」欣賞許詩晴那種明刀明槍的做法。



高海寧親身解讀「許詩晴」。（陳順禎 攝）

「絲打」觀眾勁like「許詩晴」

高海寧說：「內地啲觀眾真係好鍾意許詩晴，佢哋會幫佢解釋每一場戲，分析佢嘅心路歷程，大家都好欣賞呢個角色，夠拼夠搏夠膽做嘢，同埋目標清晰，將個野心擺喺塊臉度。可能大家都出嚟做得耐，寧願要啲真小人，同埋啲人都鍾意女仔唔好掛住拍拖，成日戀愛腦。」

高海寧飾演的「許詩晴」在內地十分受歡迎。（《新聞女王》劇照）

高海寧飾演的「許詩晴」在內地十分受歡迎。（《新聞女王》劇照）

睇身材定演技？

高海寧加入無綫15年來，有不少人都集中焦點於她的身材之上，而非演技。談及這一點，高海寧就表示問題不在於觀眾從哪個角度看她，而是在於傳媒怎樣報道。她坦言：「要靠傳媒，因為你哋不停呢啲問題，導致大家睇嚟睇去都係呢啲內容。咁咪冇辦法跟劇情進步。」

網民只係睇身材？高海寧話只係傳媒帶錯方向。（陳順禎 攝）

感同身受：靠傳媒切入點

她表示，如果傳媒將重心放在角色的內心戲之上，而並非「許詩晴拉低胸口拉鏈」一幕的話，整個方向就會不一樣。她說：「我做咗新聞主播之後，（發現）所有輿論都係靠（睇）傳媒切入點，帶領大家，所以應該係傳媒幫我，將大家視點轉去我演技方面，係咪先？」

嚟緊許詩晴同爸爸嘅父女情仲好睇。（《新聞女王》劇照）

父女情值得關注：最柔弱一面

記者問，整套戲之中，觀眾的視點應該放在「許詩晴」的哪裡？高海寧回答：「我覺得Cathy應該分兩part。14集之前所有，每一場戲，做嘅每一樣嘢，都係Build up Cathy嘅人設，佢係一個為坐主播位，幾進取嘅人，每有事件都係建立緊呢樣嘢，所以佢俾人感覺佢外面好強，但係第14集之後，就會有佢同爸爸嘅劇情，睇到一個人嘅野心背後，咩原因導致佢變成咁。網上有好多所謂高光點，啲女仔覺得佢好清醒，例外『佢食我定我食佢，邊個話得埋？』同埋佢過檔去Man姐嗰part，佢眼神都殺到好多人，另外一part就係佢同爸爸嘅感情，事業咁強大家可能覺得佢冇感情，但原來佢最柔弱一面就擺咗喺佢爸爸面前。」

嚟緊許詩晴同爸爸嘅父女情仲好睇。（陳順禎 攝）

《新聞女王》演員合照。（陳順禎 攝）