新聞女王｜佘詩曼開口想拍續集　只需符合兩大條件：梗係原班人馬

無綫（TVB）劇集《新聞女王》口碑十分之好，成為連續兩星期收視之冠。主角佘詩曼、馬國明、高海寧、何依婷及鄧智堅等今日（04/12）出席劇集宣傳。佘詩曼接受《香港01》訪問時，對劇集受歡迎感到開心，更透露了拍續集的條件。



「Man姐」佘詩曼好靚呀！（陳順禎 攝）

佘詩曼和馬國明出席《新聞女王》劇集宣傳。（陳順禎 攝）

佘詩曼期待下一個好劇本

她說：「好幸運可以遇到個咁好嘅劇本，其實自己都好期待下一個好嘅劇本。」對再拍下一套TVB劇有什麼要求？佘詩曼坦言：「都係要好劇本，即係吸引到我嘅劇本同埋有鍾意嘅角色，有時見到啲劇本，我睇得愈慢，劇本就應該OK。角色同劇本係首要條件，我諗個個演員都係。」

佘詩曼出席《新聞女王》劇集宣傳。（陳順禎 攝）

佘詩曼在《新聞女王》中飾演迎聞主播「Man姐」。（劇照）

佘詩曼在《新聞女王》中飾演迎聞主播「Man姐」。（劇照）

佘詩曼在《新聞女王》中飾演迎聞主播「Man姐」。（劇照）

《新聞女王》2？

有記者問道收視好會不會「派福利」，佘詩曼笑言：「睇吓監製佢會唔會開續集囉，呢個就係福利。」會不會拍續集？她回答：「其實好難超越，因為第二集（輯）真係花多啲時間去度，會發生咩事，點樣超越第一個劇本，呢個工作真係要交畀監製同編劇。」

佘詩曼出席《新聞女王》劇集宣傳。（陳順禎 攝）

《新聞女王》演員和監製關文深。（陳順禎 攝）

《新聞女王》演員。（陳順禎 攝）

佘詩曼：續集梗係原班人馬！

如果有續集，想有什麼角色和新對手？佘詩曼回答：「真係冇諗過喎，但係新角色一定要有啦，咁先有新鮮感。至於咩對手，我覺得咩對手都OK，只要個劇本寫得好。續集梗係原班人馬！鍾樹佳監製、關文深監製。」不是原班人馬就不拍？佘詩曼想了想，說道：「我諗唔會掛，我諗轉咗監製可能性極低。」

佘詩曼表示想原班人馬拍續集。（陳順禎 攝）

特別記劇本方法

訪問中，佘詩曼也透露，她也有一種特別的背劇本方法。她說：「我鍾意背默，因為我覺得背默易入腦啲。通常都係背咗先，再默出嚟，所以你哋問佢哋都知，喺SNK office成廠都係我啲背默紙，周圍攝。」她亦透露，這個習慣自拍攝《宮心計》開始養成，她說：「冇喎，係自己諗，因為《宮心計》舍個劇本好難記，同埋監製要求係一字不改，你知小青姐（梅小青）要求好高嘛，相當大壓力，諗諗吓真係記唔到就不如寫出嚟。」

佘詩曼有獨特記劇本方法。（陳順禎 攝）