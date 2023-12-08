吳千語一席話感打動富三代男友　獲施伯雄認可：那一刻是很感動

去年公開認愛「百億富三代」男友施伯雄（Brian)的吳千語（Karena)，最近情侶檔參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》掀起不少話題。而在最新一集中，男方就大談他們這段感情曾遭家人表達不滿，但最終因Karena的體貼入微，而獲得施家人認可，透露明年將舉行婚禮嫁入施家做施太太。

一起參內地綜藝節目《愛的修學旅行》。（影片截圖）

在節目中提到認定對方原因時，Brian透露是給Karena的一席話所打動，令他覺得找到對的人要保護對方，他表示：「第一次帶千語去我媽媽的墓碑去看我媽媽，然後千語當時就跟我媽媽說『阿姨你不用擔心，你這個兒子我會好好照顧的』，我當時心情是很感動，因為我媽媽的墓碑我也不是，隨便會帶別人去看的一個地方，那千語說完這一句之後，我們當時我也會因為我的幼稚，我們會因為不同的事情去吵架，然後我記得有一次也我們在吵架的時候，千語就說我不鬧了，因為我答應了阿姨就跟她說我要照顧你，對於我來說，我覺得那一刻是很感動的，也是同時間讓我認定了千語。」正正因為如此，讓Brian有感對方是一個很值得去保留、愛護的一個人。

吳千語一席話打動施伯雄。（影片截圖）

雖然Brian被Karena的真誠打動，但在初期二人戀愛時卻不被施家人認可，他表示：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的那個封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。他就覺得為什麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版的一個報導裡面，這個是他去表達他不滿意的做法。」

二人戀情曾不獲施家人肯定。（影片截圖）

戀情不被施家人肯定，但Karena仍然好有心，依然用真誠打動施家人，每逢過年過節都為施家人送上禮物，及後獲得認可，Brian表示：「當時我跟千語剛戀愛的時候，家裡邊的人不太了解她，也會被一些媒體的報導，會對她有一個看法。但是，我很感激千語，她無論是別人怎樣去想她，她也會做她認為是對的是，那譬如說中秋節的時候他肯定會跟我的家人，有爺爺，我爸爸，二叔、三叔、四叔、我姐姐每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕，也會每一個家庭也會送一份，因為她覺得她是我的當時的一個女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為就打動了。」獲得認可的她，更深受施爸爸愛護，他（施爸爸）還會去菜市場買新鮮的魚，送到她父母家裡面，一起分享好物。不少網民對於她的行為直言懂做人，亦揚言「好有心機」，對於這種送禮的行為，每個人的解讀都不同。

吳千語為施爺爺賀壽。（施伯雄微博圖片）

而早前男方更帶女方出席施家人活動，Karena精心打扮為施爺爺賀壽，看似早已融入施家。而她亦曾在節目中表示，二人已遞交結婚申請書，明年會舉行一個比較正式的婚禮。

吳千語透露明年舉行婚禮。（施伯雄微博圖片）