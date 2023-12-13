吳千語被提「做作」超尷尬　大方回應：相處才感受到我真的個性

現年30歲的吳千語（Karena)最近與「百億富三代」男朋友施伯雄（Brian)參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》掀起不少話題。在最新一集中，談到有關自己被外界標籤是「做作女」一事，就親自作出回應，強調要相處過後才知道一個人的真正個性。

大家一起閒聊 。（影片截圖）

提到吳千語不少網民會立刻想起「做作」、「拜金」等負面形象，整個人設被標籤為一個貪慕虛榮和不好相處之人。在《愛的修學旅行》節目中，談到有關自己謠言這個話題時，嘉賓之一的朱丹就突然想起對Karena的形象，不畏言在她面前表示：「因為完全不認識你，真的是靠看新聞，然後真的會覺得這個女生會不會有點，譬如造作的，然後會比較來事的那種。」此話一出驚呆了在旁的三位嘉賓，場面似乎有一些尷尬。

朱丹的說話頓時令到現場出現尷尬氣氛。（影片截圖）

吳千語自嘲。（影片截圖）

面對這個問題Karena完全沒有避諱，更笑言：「很多人都以為我很作的，而且我長得也像造像作的。你能說出來我覺得挺好的，就是我知道有人是這麼心裡這麼想，但是可能真的是要像我們這麼就有機會去聊天、相處，才會感受到我真正的個性怎麼樣。」自嘲的回答顯出她高情商，立刻令朱丹速回：「所以誤會解除，對不起。」

吳千語被外界標籤為「做作」﹑「拜金」。（吳千語微博圖片）