施伯雄不滿買貴價品坦承有爭吵　吳千語：我自己花自己的錢

去年公開認愛「百億富三代」男友施伯雄（Brian)的吳千語（Karena)，最近情侶檔參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》掀起不少話題。而在最新一集中，大談消費觀念這個話題時，二人坦承曾為消費問題而有所爭吵。

二人探討「消費觀念」。（影片截圖）

在節目中Brian與Karena按着探討「消費觀」這個情境題去演繹。一開始女方設定花了幾百元去買一個花瓶回來，但男方認為根本沒有必要去這麼貴重的東西，同時亦認為可以用到便宜的價錢去買到一樣完全符合這個功能性的東西，為什麼要買這麼貴，語氣相當重地表示：「我不想以後我們的小朋友會帶出一個這樣的消費觀。」

施伯雄語氣有一些重。（影片截圖）

但站在Karena的角度出發，她認為花自己錢買沒什麼問題，更舉例指向男方：「為什麼一定要按照你這一套來，難道我說你學一個，高爾夫課程很貴，我來干涉你，你覺得你不應該花那個錢嗎？」 強調大家沒有達成共識，很難聊下去。

雖然只是按情境題演繹，但在現實中他們確有為消費問題而有過爭吵，Brian表示：「我們以前會經常因為消費觀的一個差異去吵架的。我的觀念是希望她管理好自己的財產，其實我覺得現在的我會認為我當時的做法是不太正確的，我可以去發表我的一些想法，但是我不應該去強迫別人去接受我的那一套。」

吳千語認為用自己錢沒有問題。（影片截圖）

而Karena就表示：「這個真的是我們會因為這個事情而吵，然後我的點就是我覺得，我自己花我自己的錢，你都要來管我，但是他的點是在於，他覺得我們倆，如果要組織一個家庭，我們要有一個一樣的價值觀。經過跟他相處這麼久之後，得出來的一個結論，就是他可能就是最終目的就是想讓我好好管理自己理財這件事情，幾十年之後當我不工作的時候，可能我以後的生活會更舒服一點，財富會更是有一些，所以現在就是取了一個平衡。」