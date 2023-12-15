新聞女王｜內地重點大學教授認可精品劇　劇集案例獲寫入教學內容

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，更屢屢登上微博熱搜，掀起一波追劇潮。而劇集更厲害到被中國傳媒大學（211工程重點大學）的教授寫入教學案例，與學生一同探討新聞學，獲不少網民激讚該劇獲中傳使用，絕對是一部精心之作。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

有收看《新聞女王》的觀眾都知道，劇情除了講內部鬥爭之外，當中不乏有關許多新聞知識，展現新聞從業員搜集資料、採訪、報導等專業一面，而且每一集片頭顯現的新聞格言，就好像「新聞雖非槍械，但力量無窮」、「誤聽的真相，比謊言更糟糕」等，特別有意思。

每一集片頭顯現的新聞格言，特別有意思。（微博圖片）

正正劇集製作認真，展現新聞界不同面向，所以引來中國傳媒大學教授將該劇集寫入教學案例。而據內地媒體指出，該教授執教的課程是「影視精品解讀」，會分析一些精品典型劇案例，教授認為該劇有一種強烈的專業主義的精神，而不是披着職業的外衣談戀愛的劇，新聞這個行業的矛盾帶來很多對於社會的思考，所以適合被拿來分析討論。

中傳教授寫入教案。（微博圖片）

《新》被中傳教授認可，不少網民都指該劇是精品之作，感覺透過劇集會知曉很多學識與道理，同時激讚教授與時俱進，知道現時的流行劇集題材，用作教案。大家留表示：「有社會價值的劇大力推薦」、「教授認可的行業劇必是Top級」等，受到大家喜愛。

不少網民都指該劇是精品之作。（影片截圖）