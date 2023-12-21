李連杰細囡7歲患抑鬱症隨時想放棄生命　陪修藏傳佛教尋找出口

武打巨星李連杰近日在台灣宣傳新書《超越生死》，引來不少關注。日前他更接受著名作家陳文茜訪問，大談小女兒患抑鬱症一事，表示她曾想隨時結束自己生命，令他束手無策，最後他陪伴女兒讀佛法開導，從中尋找了解問題根本，情況才有所好轉。

李連杰在台灣宣傳新書《超越生死》。（影片截圖）

李連杰在節目中透露小女兒在7歲的時候就開始發現自己有抑鬱症，13歲的時候已很嚴重，隨時都想放棄生命，甚至她會在想「覺得活着的意義是甚麼」，同時透露女兒有兩個腦袋在打架，他表示：「一個要生活一個要放棄，所以她自己，我變成學生，她不敞開心，我根本不知道如何幫。」

後來他與女兒變成朋友、學生，一起展開為期三個月去學習藏傳佛教，在這次探索之旅中，女兒的情況有所好轉，過程中與女兒一起去嘗試尋找、了解問題的根，雖然不能治根但明顯找到抑鬱出口，但同時表明佛法不是萬能。而在過程中他亦感謝女兒提醒了他：「她說 你不能說佛教改變了我，只是我去做了各種的嘗試，佛教只是其中的一部分。」

李連杰表示細女Jada在13歲時患上抑鬱。（IG圖片）

另外，李連杰亦坦承曾忙到沒有關懷女兒，公開向女兒道歉：「她03年04年1歲，我就碰見海嘯了，那我就把全身心的電影都扔了，就去做壹基金，關懷社會。所以我整個在所謂的大我那個世界裡，忙啊忙啊痛苦，基本都是太太在照顧她。你想她到10年，她才7歲有這個病，我根本不知道是怎麼回事，當13歲發現她很嚴重的時候，我束手無策的時候，我想尋找機會說對不起，孩子我錯了，我把所有時間都給了大我了，忘了關懷你了，我不懂怎麼樣做一個好的父親，所以我現在能不能重新學，如果我錯了什麼你告訴我，我一定努力學習跟你改。」後來與女兒變成朋友一起學習去修佛法，令他們有所得益。