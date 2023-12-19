蘇有朋開個唱被批狂走音　邀林心如合體勾童年回憶

演而優則唱的蘇有朋近日在深圳舉行《在多重宇宙中遇見你演唱會》，吸引不少民眾捧場支持。在當晚他又唱又跳，甚至挑戰高難度的廣東歌《浮誇》，但當晚歌唱水準則被部分網民直指走音居多，且高音亦唱不上去等，惹來不少批評。但他仍獲不少網民力撐，直指起碼是真唱，狀態非常之好。

蘇有朋舉行演唱會。（蘇有朋微博圖片）

為了是次演唱會，蘇有朋勤加練習，在舞台上一連帶來了不少小虎隊時期的經典好歌，就好像《青蘋果樂園》、《愛》等，又唱又跳，氣氛相當之好。除此之外，他還勇於挑戰廣東歌《浮誇》，眾所周知該歌曲難度極高，雖然口音偏重、音準有待改善等，但他仍努力完成，整體上已不俗。

而當晚他還請到好朋友林心如任嘉賓，隨着螢幕畫面播放二人曾合作的劇集《還珠格格》、《情深深雨濛濛》劇照，頓時勾起大家不少童年回憶，二人隨了合唱《雨碟》之外，還重溫《還珠》劇中林心如眼盲畫面，非常好笑。

蘇有朋挑戰廣東歌《浮誇》。（影片截圖）

二人勾起大家不少童年回憶。（蘇有朋微博圖片）

有部分網民聽見蘇有朋演唱會上唱的歌後，直指批評其走音居多，許多時候連高音都唱不上去。雖然如此，但他仍獲不少網民力撐，直指起碼其沒有半開咪真唱，誠意十足，已是不完美中的完美，大家留言表示：「很好聽」、「證明是真唱」、「誰又能真的完美無瑕」等，認為當晚表演已不俗。

又唱又跳。（蘇有朋微博圖片）