馬國明盡現紳士風度擋風　高海寧現高情商為好友解答獲讚

憑台慶劇《新聞女王》再次人氣急升的馬國明和高海寧，近日一起出席在澳門舉辦的《第四屆新時代國際電影節》活動。而剛新婚不久的他，狀態非常之好，在受訪時就笑言要忙着賺錢所以沒有時間度蜜月，隨即身旁的高海寧聽見後就立即為他補充解答，展現高情商一面獲得不少網民激讚。

馬國明新婚後馬不停蹄趕回來工作 。（roxannetong＠IG）

新婚不久的馬國明沒有陪伴老婆湯洛雯度蜜月，反而馬不停蹄趕回來工作。而在是次活動上，從網上曝光零修圖的影片可見，他人逢喜事精神爽，整個人看起來容光煥發，被不少網民激讚有年輕感，而他還非常紳士，為高海寧擋着巨風，避免對方造型被吹亂。

而高海寧的狀態亦非常之好，眼見她身穿吊帶黑色貼身長裙，性感又優雅，無論從任何角度細看，都看不見其腰間有贅肉，玲瓏浮凸的身材盡現大家眼前。而且其皮膚白皙有光澤，整體狀態完全不輸時下年輕女明星。

二人生圖狀態非常好 。（影片截圖）

二人憑《新聞女王》再次人氣急升。（影片截圖）

作為新婚人夫，馬國明在受訪時就被問到，最近計劃是去度蜜月還是工作時，他二話不說表示：「要去賺錢，沒有時間度蜜月。因為這兩天我很快就開工，又在拍戲了，還有就是多一個老婆要養。」回答得簡單直接。隨後他們被問到對於大家在劇中表現給多少分時，他們不約而同表示100分，之後她展現高情商表示：「他是我好姐妹的老公，所以他們基本上每天都是情人節，每天都在度蜜月。」這個答案馬國明似乎非常滿意，笑到見牙唔見眼。

高海寧展現高情商獲讚。（影片截圖）