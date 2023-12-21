奚夢瑤罕提行騷跌倒畫面　坦承曾關閉自己是人生至暗時刻

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)與內地超模老婆奚夢瑤最近一起參與內地綜藝節目《愛的修學旅行》錄製。而在最新一集中奚夢瑤罕有提到在2017年行victoria‘s secret show(維多利亞的秘密)跌倒一幕，她表示當時是她人生至暗時刻，甚至將自己關閉幾日，幸好得到身邊家人、朋友鼓勵幫助，她才變得堅強重新站起來。

奚夢瑤罕提當年跌倒事。（影片截圖）

在節目中講到至暗時刻話題時，奚夢瑤就立即想起2017年在上海舉行的victoria‘s secret show，當時自己在眾人面前跌倒一幕，令她至今難以忘記。正正因為當時被大幅報導，令她甚有壓力，但當下她則認為自己盡力了，其他突發事情自己不能控制：「我覺得我都盡力了，但是可能有一些其他的評價，已經與我能力所無關了。但是我當時有一個信念，當所有人覺得她要完蛋的時候，我就覺得，我從此刻開始一定會變得更強。」

2017年行victoria‘s secret show跌倒一幕。（視覺中國）

雖然內心堅強但一時三刻心情仍難平復，所以她曾將自己關閉：「所以在之後我就給自己幾天時間，我那幾天就是甚麼都沒有幹，但是過了幾天之後，我那個時候就告訴自己，從現在開始我就往前走，事情已經發生了就是這樣子。我現在能做到怎麼樣就繼續去再盡力做。」所幸當時獲得朋友、家人幫助，她才慢慢走出來：「很多人可能會說這是我的至暗時刻，我也承認在某個階段的確是這樣子的，我很感謝當時就身邊有一些朋友，會給我發消息鼓勵我，然後也會包括我的家裏人，就是我爸爸媽媽的話，沒有過問我，就是任何原因也好，解釋也好，什麼都沒有，然後Mario的話那個時候也有一直在鼓勵我，所以雖然是發生了不好的事情，但我也看到了生命中其他愛我的人給我的關心和愛。」所以有愛的鼓勵是很重要的。