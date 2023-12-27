我們的2023｜尹光佛系爭叱咤獎：下年都80歲仲求乜？

尹光今年絕對可以用人氣急升形容，由AI《一人之境》開始，之後新歌《Dear Myself》YouTube觀看次數過百萬，再紅館開騷，年尾突然被網友齊推爭叱咤〈我最喜愛的男歌手》，更殺入最後五強，與姜濤、Anson Lo、Edan，張敬軒爭獎。

入行53年，今年突然大曝發，尹光意想不到但亦看透世事，他說：「下年都80歲喇，仲有咩求？獎？有無都開心啦，我只求身體健康，仲有力去唱歌。」

尹光被推同鏡仔、軒公爭獎後工作不斷，連他自己都意想不到。（陳順禎攝）

一切由AI 尹光引起⋯⋯

今年6月頭份，網上突然掀起一股AI風，有把尹光被AI了先唱《一人之境》再唱《Dear My friend》，由於像真度高又好聽，即成為網上熱話，紅到尹光身邊朋友都知這件事，反而本尊全不知情，他說：「我記得嗰陣返嚟香港，好多朋友同我講「AI尹光」，我話唔識喎，後尾我聽下又幾好聽，啲人話不如你學咗佢啦，但呢啲情歌我唔慣唱，後尾又覺得唔太難唱，不如就嘗試下啦，我鍾意向難度挑戰，即管去學啦，唱咗之後，我老闆張國林就話不如你自己出隻舒情歌啦。」因為老闆這句話，有了尹光第一首情歌《Dear Myself》。

「我為興趣而唱」

《Dear Myself 》YouTube觀看次數過百萬，尹光11月頭舉行紅館演唱會，以為之後尹光熱潮減退，誰知叱吒頒奬禮開始投票，網友突然發起一人一票投尹光，當然訴求有支持光B 亦有人因為反鏡，對於自己突然成為熱潮，尹光除了多謝亦以平常心看待，他說：「而家入到五強好多人恭喜我，我覺得隨緣啦，有人投我，我好多謝，但我覺得做人最緊要健健康康，因為我出年登80，我仲要求咩？求開心啫，既然大家鍾意我唱歌，我就繼續唱，我只要保持到把聲，我就永不言休，我不是為生活而唱，我為興趣而唱。」

因為尹光熱潮，令這個79歲老友記前所未有那麼忙，試過一日做8個專訪做到聲都沙，但無論下年1月1日有沒有得獎，尹光依然故我，繼繼享受唱歌，他說：「任何事都會過，好嘅壞嘅都會過，譬如而家我人氣好高，但點都會過架，叱咤之後又會過咁啲，隨遇而安，過到點咪自己諗下點行囉，但要開心喎。」