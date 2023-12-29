吳千語恐育驚冇自由打亂生活　享受過二人世界：可以維持一陣子

現年30歲的吳千語（Karena)在12月16日已與「百億富三代」男友施伯雄（Brian)低調地舉行了證婚儀式，正式嫁入豪門做施太太。而近日他們二人參與錄製的內地綜藝節目《愛的修學旅行》播出最新加更版，當中Karena就公開表示自己「恐育」（怕生孩子），最大原因是怕改變現今的生活狀態。

大家一起探討問題。（影片截圖）

在節目中所有嘉賓坐在餐桌前探討有沒有婚前恐懼症時，Karena就表明不會恐婚，但自己就恐育，而箇中原因是與自由度有關，因為一旦生育小朋友，所有生活方式都會改變，她有點懼怕這種改變。吳千語認真地表示：「我有一點點恐育，不恐婚。我們倆其實結不結（婚），我們的生活沒有太大的改變，都是兩個人，然後我們挺習慣兩個人生活的已經。但是生孩子其實還是，就不太知道到時候的工作跟家庭是怎麼樣的，然後覺得我們兩個現在狀態很自由很好，然後有一點點怕改變了這個狀態，不知道是會更好還是更壞。」

吳千語表示自己恐育。（影片截圖）

因為習慣二人相處方式，在時間上想安排旅行可以說走就走，沒有太多顧慮，對於這種生活她很享受，所以她目前想維持這種生活方式：「我們很享受這樣的生活，這段時間裏面，我覺得這個階段，還是可以維持一陣子，然後再想下一步。」而Brian對於生小孩的問題是非常尊重吳千語，他曾在節目上表示：「小朋友這個計劃，也有這個想法，但是也看她工作的那個計劃，因為我覺得最終懷孕的那個是女生，那其實對於女生的影響，如果她也是有自己工作的，那我覺得也需要尊重她，（她）希望是在哪一個時間點去嘗試。」他的回答盡現高情商，獲得不少網民激讚。

吳千語在12月16日已與Brian低調地舉行了證婚儀式，正式嫁入豪門做施太太。（吳千語微博圖片）