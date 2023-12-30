古巨基失表情管理質疑好友氣氛尷尬　容祖兒反應快︰這幾年都不熟

天后容祖兒（Joey)近日以飛行嘉賓身份，參加錄製內地音樂節目《聲生不息.家年華》(第三季)，引來不少期待。而在播出的最新一集加更版中，她就與多位歌手一起打邊爐，沒想到當中與好友古巨基閒聊時，二人對答中顯得陌生，頓時令人覺得他們是不熟悉的，場面非常之尷尬。

Joey見到有不少人吃素好開心。（影片截圖）

當大家坐在一起打邊爐（個人鍋）時，Joey就眼見原來有不少歌手都是吃素的，頓時令她感到莫名開心，她表示：「這裡很多人吃素，我很喜歡。」而此時坐在她對面的古巨基就一臉茫然表示：「你吃素嗎？」隨後她就再三強調：「我很喜歡吃素，你不知道嗎？」立即令到古巨基難以回答，而且眼神始終帶點懷疑，之後Joey就笑言：「你忘記了。」但他依然不相信似的再三詢問：「你是吃素嗎？」二人對話氣氛有點尷尬。

古巨基一臉茫然。（影片截圖）

Joey強調自己是吃素的。（影片截圖）

強調自己是吃素的Joey之後就表明：「我很多時候都只吃海鮮，最多吃海鮮。」聽後的古巨基只一直點頭，沒有再作出回應。而眼見他們二人聊天的內地歌手陳楚生就在旁笑言：「剛才這段聊天，感覺他們好像不是很熟。」隨後，Joey反應夠快表示：「真的，這幾年都不熟，他跟他兒子最熟。」緩和了尷尬氣氛。其實他們二人相識許久是多年好朋友，有網民猜測可能是古巨基做人父親後少與朋友聯絡，久而久之確實會帶點陌生感。

古巨基表情太明顯。（影片截圖）