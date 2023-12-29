迪麗熱巴厚褸突然被拎走凍到震一臉呆滯　蜜桃臀消失惹網民質疑

內地人氣女星迪麗熱巴較早前在上海出席品牌活動的影片，突然在微博翻hit ，引來不少討論。事緣當地天氣寒冷關係，原本她披着厚外套現身，但突然間有工作人員就上前拿走其外套，頓時令她不知所措，還失去了表情管理顯得呆滯，之後轉身重新整理衣服時，其被發現臀部扁平，與之前展現的完美蜜桃臀身材有異，質疑她使用假臀部。

迪麗熱巴凍到不知所措。（影片截圖）

從網上曝光的影片可見，當日身穿露肩透視裝的迪麗熱巴，相當漂亮。但由於天氣寒冷的關係，所以她手拿着厚外套遮蓋保暖，但隨後就被一名女工作人員走上前拿走其外套，頓時令她一臉困惑站在原地不動，眼神還顯得呆滯望向該名女工作人員，之後樣貌轉向前方但似乎還未回神，雙手一直抱着胸前取暖，寒冷到已不知所措。而有網民就爆料指是因為要更好地展現其身穿的衣服，所以是主辦方要求拿走這件厚外套的。

表情呆滯。（影片截圖）

隨後該名女工作人員又走上前，為她整理衣服，此時迪麗熱巴的背影盡現人前，有網民就發現她的臀部扁平，與之前出席時尚活動走紅地時，盡現的蜜桃臀S形身材的模樣甚有差異，再次質疑她之前是使用假臀部的，大家紛紛留言表示：「不墊了？」、「屁股塌了」等，認為同之前極有反差感。

迪麗熱巴被質疑之前是使用假臀部。（影片截圖）