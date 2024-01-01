無綫視帝鬧市拍劇被野生捕獲 網民一句說話成功引本尊「現身」

視帝陳山聰、張振朗、袁偉豪及姚子羚等主演的無綫新劇《反黑英雄》，正拍攝得如火如荼，眾演員完成深圳戲份後，近排已回到香港繼續拍攝。劇組連日來在各區鬧市取景，吸引有不少市民和遊客拍照和圍觀。

陳山聰近日在旺角拍攝新劇《反黑英雄》，被不少內地遊客野生捕獲。（小紅書截圖）

陳山聰獲網民大讚又型又帥氣，身後是聲夢歌手張馳豪。（小紅書截圖）

劇中飾演PTU阿頭的陳山聰，日前就率領張頴康、張馳豪（Aska）等隊員在旺角鬧市拍攝巡邏戲份，有內地遊客見到即刻拍照，並即時分享到社交平台作開心Share。從相片可見，穿上一身PTU制服的山聰，身型fit爆，一行人等驟眼睇十足真正警察。該網民亦難掩內心興奮之情，發帖「記錄偶遇tvb拍戲的一次～」，文中大讚：「陳山聰好型！超愛的超能使者好man嗚嗚嗚，我的TVB情懷。」豈料，此帖文成功引來陳山聰本尊親自「現身」回復：「太過獎了」。但網民遺憾未能合照：「演技好好超帥的！ ！就是拍攝中不能合照有點遺憾。」

該場口還有張頴康、胡美貽等人。（小紅書截圖）

大家認真拍攝。（小紅書截圖）

有網民則遇到張振朗。（小紅書截圖）

不少網民和應：「遠鏡以為是真阿sir」、「以後不做藝人還可以當警察，太帥了」、「陳山聰好帥啊」、「陳山聰好型啊」等等。有內地網民笑言更希望元旦假期來港，能偶遇劇組拍攝，一睹港劇拍攝實況，也有網民驚訝：「天吶。原來香港拍戲，直接在路上拍的。 哇」、「對比內娛嘛，很少見到路上直接拍，還不清場封路的，內娛拍戲方圓十里又是拉圍欄又是保全生人勿近」。

不少內地網民希望元旦假期來港時能偶遇拍劇。（小紅書截圖）

陳山聰親自回覆網民。（小紅書截圖）

網民希望來港感受港劇拍攝。（小紅書截圖）