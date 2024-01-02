安心亞超性感登跨年騷　連敏感部位附近都露肉　網民：全台第一辣

安心亞31號晚登上新竹跨年晚會，以未來感十足、乳浪波臀都露的「虛擬皇后」造型，賣力唱跳近20分鐘。由於她的全身上下包括手腳、大腿連身到腰際甚至私密部位附近都有鏤空設計，所以連打底的丁字褲都要量身訂製，安全褲也沒辦法穿，網友邊看邊讚「噴血」、「救了新竹」、「全台第一辣」等等，好評不斷。



她一開場穿著一襲非常規形狀、裙擺極長、多巴胺噴發的亮綠色大衣，領軍6位舞者唱著〈愛得起〉，隨後獻唱〈愛得起〉、〈乖乖牌〉、〈女孩站出來」以及〈chilliaxing〉，並翻唱她自選的Dua Lipa〈Don’t start now〉、(G)I-DLE〈Queencard〉2首歌曲，近15分鐘non-stop的勁歌熱舞讓全場嗨翻。

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來到金曲〈呼呼〉，她的身旁忽然出現6位180厘米、極其嫵媚的變裝皇后，她脫去外套秀出完美身材，不僅低胸深溝，腹腰處和大腿、手臂挖空的未來感連身設計，讓她幾乎全身盡露，更大方以兩片渾圓的翹臀和觀眾打招呼。她力抗6位比她還妖嬌的變裝皇后，不禁笑說：「他們一個比一個性感冶豔，我一定輸很大啊，但我們要挑戰全台最辣！」

她表示今年的造型由自己構思：「是我自己找reference給造型師看，因為我覺得很辣，想說休息一年，必須跟之前的辣法不一樣。」然而新竹是著名風城，難道不冷嗎？她說：「在等待上台的時候是最冷的，我就會跟dancers彼此加油，但是一跳下去之後就熱了，很享受在表演中。」

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