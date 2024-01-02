安心亞超性感登跨年騷 連敏感部位附近都露肉 網民：全台第一辣
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
安心亞31號晚登上新竹跨年晚會，以未來感十足、乳浪波臀都露的「虛擬皇后」造型，賣力唱跳近20分鐘。由於她的全身上下包括手腳、大腿連身到腰際甚至私密部位附近都有鏤空設計，所以連打底的丁字褲都要量身訂製，安全褲也沒辦法穿，網友邊看邊讚「噴血」、「救了新竹」、「全台第一辣」等等，好評不斷。
她一開場穿著一襲非常規形狀、裙擺極長、多巴胺噴發的亮綠色大衣，領軍6位舞者唱著〈愛得起〉，隨後獻唱〈愛得起〉、〈乖乖牌〉、〈女孩站出來」以及〈chilliaxing〉，並翻唱她自選的Dua Lipa〈Don’t start now〉、(G)I-DLE〈Queencard〉2首歌曲，近15分鐘non-stop的勁歌熱舞讓全場嗨翻。
【圖輯】點圖放大看更多安心亞IG靚相👇👇👇
+15
來到金曲〈呼呼〉，她的身旁忽然出現6位180厘米、極其嫵媚的變裝皇后，她脫去外套秀出完美身材，不僅低胸深溝，腹腰處和大腿、手臂挖空的未來感連身設計，讓她幾乎全身盡露，更大方以兩片渾圓的翹臀和觀眾打招呼。她力抗6位比她還妖嬌的變裝皇后，不禁笑說：「他們一個比一個性感冶豔，我一定輸很大啊，但我們要挑戰全台最辣！」
她表示今年的造型由自己構思：「是我自己找reference給造型師看，因為我覺得很辣，想說休息一年，必須跟之前的辣法不一樣。」然而新竹是著名風城，難道不冷嗎？她說：「在等待上台的時候是最冷的，我就會跟dancers彼此加油，但是一跳下去之後就熱了，很享受在表演中。」
13台星響應央視合唱《明天會更好》 高喊「兩岸一家親」引熱議徐若瑄離婚後首度公開演出 黑色餅乾重組登日本紅白台女星「偷食閨密男友」消失演藝圈2年 曾賣飯糰維生時薪得咁多林心如與老公前女友拍綜藝節目 二人互動被形容有著微妙社交距離台灣男神陳昊森來港宣傳空檔街拍 被網民問定居香港7字幽默回應周杰倫一家北歐渡聖誕 一個原因要去呢間快餐店打卡
延伸閱讀：
和張兆志離婚協議內容曝光！許允樂認談了大半年「一想到就會哭」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】