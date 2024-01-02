13台星響應央視合唱《明天會更好》　高喊「兩岸一家親」引熱議

12月31日的台灣總統候選人辯論會上「兩岸一家親」一字不斷出現，引發熱議，今央視發布跨年歌曲《明天會更好》影片，彷彿響應「兩岸一家親」理念，邀請多位大牌明星合唱，祝福兩岸「同胞」彼此相愛、其中共有13名台灣藝人參與，包含吳奇隆、陳妍希、林心如、陳意涵、張信哲、蕭敬騰、韋禮安、潘瑋柏、信、郭采潔、顏人中、胡德夫等人。



央視官方微博寫下：「山海終相逢，珍重望春風。時代金曲再度唱響，期待這份始終溫暖的時代之聲，能夠見證兩岸一家親的更美明天。2024，沐光同行，明天一定會更好！」影片中除了演唱全新演繹的《明天會更好》，王大陸祝福兩岸同胞相親相愛，韋禮安喊話「多來往、多走動。」吳奇隆、陳妍希則說出關鍵句「兩岸一家親」。

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除了台星加入賀年陣容，中國則有肖戰、王一博、王鶴棣、「TFBOYS」易烊千璽、王俊傑與王源、周深、張靚穎、宋茜、關曉彤、劉浩存、希林娜依‧高、「時代少年團」等流量明星參與；大陸明星們不忘張開雙臂，滿口歡迎詞，關曉彤喊話：「歡迎寶島的朋友飄洋過海，一起來city walk」，來自四川的張靚穎則說：「期待寶島的朋友們，到我家鄉來一起品嘗火鍋。」不過許多台灣網友似乎不太埋單，儘管藝人的政治立場是個人自由意志，但仍引起不小反對聲浪。

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