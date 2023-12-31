台女星「偷食閨密男友」消失演藝圈2年　曾賣飯糰維生時薪得咁多

女星采子（謝采紋）昔為邱鋒澤原音兄弟旗下藝人，公司力捧出過不少歌曲，更與老闆邱鋒澤交往，2021年參加體育競技實境節目《全明星運動會》，優異表現使其知名度大開。



未料，卻爆出出軌同為節目班底的男星何孟遠，而男方女友還是閨密何紫妍（荳荳），陷入感情風波的她暫別演藝圈，直到今年4月復出。

除了持續熱愛的音樂創作外，不定時出席活動表演，還開始上表演課體悟人生，日前更罕曬出素顏照，清純模樣讓網友狂讚（點圖放大瀏覽）：

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采子劈腿風波消失2年重返演藝圈，恢復工作連帶社群也跟著活躍起來，近日她因為有個需要很素的工作，因此到診所打了脈衝光雷射，改善膚色不均的問題，一連曬出5張素顏照，網友們紛紛大讚「這麼美，太犯規了啦！」、「素顏太可愛」、「最後一張好清純」。

另外，采子分享25日上了人生第一堂表演課，不同職業與性格的人聚在一起，原本陌生的大家，在老師的引導下，短時間內用了簡單卻奇妙的方式，對彼此敞開心胸：「重要的還有，我們都不知不覺對自我更坦然無畏。」

采子表示，在練習和分享的過程中，發現大家都經歷過或正經歷著某些起伏，「也許我們從未停下，自懂事後，就得不斷地面對大或小的磨難，也隨著增長，掩埋在看似正常的表象中」。

她不禁自省：「原來我在初次相遇的人眼裡是這樣的，不過我早就知道了，我不喜歡我的保護色，但我無法脫身，我明白也討厭這種故意，能被接受嗎？可這就是現在的我。該如何改變。」

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首堂表演課采子體悟到每個人都一樣，但每個人都非常努力地保持希望、繼續綻放。課堂上最讓她感動的是，有位和她一起上課的同學對她說「其實我覺得你沒有那麼的有距離感，我覺得你很溫暖」，這短短一句話打破了她內心的高牆，感嘆：「原來很多時候，還能再感受這些，真好！」

事實上，采子暫離舞台期間頓失收入來源，為了過生活，每天清晨5點到早市賣飯糰，上午8點下班，時薪200元台幣，1個月至少1萬2千元台幣進帳。

除此之外，擁有護理師執照的她，結束賣飯糰工作後，緊接著到高雄鄉下診所當護士，為老人打疫苗，同時打兩份工。

如今正式復出，陸續接下活動演出，31日也現身雲林劍湖山為跨年活動演出，事業慢慢步入正軌。

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