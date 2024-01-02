旁觀者|吳珮如為演好抑鬱角色專登減食量：希望睇落憔悴啲

無綫熱播劇集《旁觀者》昨晚 (1)第一集已開出兩個重要個案-「耐人尋味櫃中藏屍」及「酒吧姦殺墮樓事件」，單元主角分別是飾演Carol的吳珮如及Nana的尹詩沛，兩位演員均讚角色有發揮兼有突破。Carol與丈夫譚偉文（黃嘉樂飾）離婚後生無可戀，但為顧全面子只能對人歡笑，看似燦爛的人生其實零知己，最終Carol因意外被困櫃子選擇放棄掙扎自殺，結局令人唏噓。Carol 個案特別之處，是女警姚自如（阿魚，王敏奕飾）調查期間因運用了自身的高敏特質，能對Carol臨死前的處境感同身受，為了突顯阿魚的代入，鏡頭交叉剪接吳珮如與王敏奕穿着同一服飾、以同一情緒做同一件事，手法特別。

吳珮如話今次角色好Heavy。

王敏奕及吳珮如受訪時，異口同聲指相關場口好玩又難度高。王敏奕說：「拍攝過程的確唔容易，對演員甚至導演嘅挑戰都好大，但真係非常好玩！通常都係個案主角先做一次，然後再到我重演，咁樣製作上的確會花好多時間，但大家睇回放時都覺得好過癮，因為喺電視好少見到呢種拍攝手法。」敏奕更笑言由於其參與場口不少，《旁觀者》是其入行以來「瞓得最少」的一套劇。珮如則說：「今次角色都幾大挑戰，演繹自殺嘅角色都係我做演員嘅Bucket list（願望清單）之一；我仲記得拍自殺場口當日係我生日，所以更加難忘。呢個角色嘅難度在於，首先要諗好多唔開心嘅嘢令自己進入狀態，為咗配合角色抑鬱嘅特質，拍嗰陣我盡量都食得好少，拍攝當日更加係咩都冇食淨係飲水，希望睇落清減啲憔悴啲。」吳珮如亦指與王敏奕合作得很開心和合拍：「我同佢每一take之後都會鑽研返個Playback，睇吓點樣可以做得更加同步同好睇，我哋落咗唔少心機喺啲detail位度，希望觀眾會睇到。」

吳珮如劇入面嘅角色同老公關係愈走愈遠。

尹詩沛亦同樣甚有發揮，其飾演的Nana是Café老闆王覓希（周柏豪飾）的常客之一，每次出現均濃妝艷抹兼滿懷心事，昨晚一幕尹詩沛邊吃沙律邊啜泣、以及看到雪糕後嚇至面容扭曲，兼歇斯底里的狀態更是演技考牌作。除了演技，尹詩沛是次造型亦甚為亮麗，獲網民大讚靚女。談到今次角色顏值大躍進，尹詩沛笑言全靠王敏奕的「隔山鞭策」，令她在一個月內成功減掉十磅：「一開頭監製阿細已經話我同王敏奕會著同一套衫、做同一場戲，阿細話我『唔會話你肥，不過你同王敏奕著埋同一套衫，就睇吓你會唔會嫌自己唔夠瘦喇。』嗰陣我都有一個月去追番王敏奕個進度，希望出到嚟畫面可以靚啲。（總共減咗幾磅？）十磅左右，都係靠健康飲食同做運動。 」 另女主角王敏奕則獲網民大讚「顏值巔峰」，力指她美貌更勝《新聞女王》的劉艷之餘，還笑指王敏奕是他們追看《旁觀者》主要原因之一！

尹詩沛今次呢個角色，絕對係靚的突破，減咗成十磅嘅佢，連塊面都尖咗架。

尹詩沛邊食沙律邊喊已經唔易。