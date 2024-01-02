日本地震｜山下智久將日文防災資訊譯成英文 教外國遊客防寒保暖
撰文：聯合新聞網
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日本石川縣能登在2024年第一天就發生規模7.6強震，使得不少房屋倒塌、道路隆起斷裂，新幹線停駛，對外交通大亂，因此當地滯留了不少外國旅客，山下智久在第一時間於社群將一些日本的防災保暖防寒資訊翻譯成英文，讓外國旅客也能掌握最新資訊。
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強震發生後，山下智久在X平台上（原Twitter）除了轉發一些日文防災資訊，更特地翻譯成英文，教滯留在當地的外國旅客如何利用手邊的物品防寒保暖，如今貼文已有1.6萬的轉發，貼文的瀏覽數更突破700萬，網友們也紛紛大讚他這個作法很棒，為外國旅客帶來不少便利。
【圖輯】是次地震威力強大，當地不少房屋皆受損傷甚至被毁：（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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