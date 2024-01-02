日本地震｜海上驚見「神秘漩渦」 河水劇烈搖晃　自然異象片瘋傳

【日本地震／異象】日本石川縣能登地區1日1日發生7.6級強震，震源深度極淺約10公里，新潟、富山，甚至東京、北海道、九州都感受到震動，今次是2018年北海道地震後日本首次錄得7級地震。而地震劇烈搖晃的畫面相繼曝光，不少網民拍下地震前一刻的驚人自然現象，在社交平台發布影片，發現河水出現驚人搖晃，以及海上驚現漩渦的震撼畫面。



日本網民在社群平台X上分享的影片，地震前樓主正在乘車回家，途中經過1座橋樑時，發現橋下的河水出現驚人搖晃。（影片截圖）

據日本網民在社群平台X上分享的影片，地震前樓主正在乘車回家，途中經過1座橋樑時，發現橋下的河水出現驚人搖晃，搖了一會，還差點溢出到路上，情況令樓主感到可怕，所幸是他已平安回到住處。

另1名網民則在石川縣的七尾，地震前樓主站在離岸邊不遠的高處，拍到海上出現「離奇」漩渦的畫面，海水形成一個圈，順時針地慢慢旋轉，之後寫上「我現在要逃跑，我們再見面吧」。畫面曝光後，引來不少網友勸樓主還要再往高處移動，擔心會發生大海嘯。

日本石川縣能登地區1日下午4時6分發生規模5.7地震，隨後短短4分鐘，又再度發生規模7.6強震，最大震度高達7，目前石川縣已傳出多起房屋倒塌、路面塌陷災情，並陸續傳出傷亡情況。