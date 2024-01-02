日本地震｜台18個旅行團547人滯留災區　20名自由行暫留新潟機場

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強震，據日本共同社消息，截至2日上午11時，地震造成死亡人數已達至少24人。日本氣象廳上午10時解除所有海嘯警報。

據台灣《中央社》報道，目前滯留災區的台灣旅行團共18團547人，團員皆平安；有20多名自由行民眾暫留新潟機場，台灣駐日代表處將待機場聯外道路開通後前往慰問，並協助轉由東京機場回國。



台灣外事部門公告表示，對於外界關切台灣在當地的旅客情形，經駐大阪辦事處向各旅行社查證獲報，目前滯留災區旅行團及人數，包括可樂旅遊共5團147人、雄獅旅遊共8團240人、山富旅遊共3團100人、燦星旅遊共2團60人，總計18團547人。

目前所有團員一切平安，駐大阪辦事處除第一時間表達慰問外，也將隨時提供民眾各項必要協助。

日本7.6級地震：新潟縣上越市的閉路電視畫面顯示，大浪湧上路面，並衝向路上的汽車（影片截圖）

台外事部門也稱，另有20多名自由行民眾原定於1月1日自新潟機場搭乘虎航班機返台，因機場關閉而暫留機場。台駐日代表處已協助聯繫虎航提供民眾毛毯等防寒用具；駐處將等新潟機場聯外道路開通後，立即派員前往機場慰問，並協助民眾轉往東京機場搭機返國。

另根據共同社1月1日報道，日本全日空航空公司在莊內機場、新潟機場、能登機場及小松機場的16架次起降航班取消。日本航空公司在新潟機場和小松機場的9架次起降航班取消。約730名旅客受到影響。