范冰冰搭遊艇跨年大曬全家福　70歲父母睇落極凍齡震驚網民

大陸女星范冰冰2018年因捲入逃稅風波遭封殺，經過一段時間的沉寂，如今已經全面復出。她1日在微博和粉絲一起迎接2024年，也曬出和父母一起搭遊艇的照片，吸引大票網友湧入留言。



范冰冰1日分享與70歲的父母出遊的照片，寫道：「2024，新的一年，愛你們！」照片中，她身穿一襲酒紅色的改良式旗袍，和爸爸、媽媽一起合照，她還因弟弟范丞丞缺席，特地將弟弟的照片P上。范冰冰雖未透露父母的年紀，不過據悉，范媽媽生下范丞丞時已經45歲，目前已經年近70，而范爸爸也早迎來70歲大壽，凍齡高顏值引許多網友狂讚。

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此前，范冰冰出席電影節活動時，罕見提到5年前遭遇封殺的低潮期，除了感謝親友的鼓勵，她也說：「在那個低谷期的時候，我覺得有的時候沒有人可以救得了你。」范冰冰坦言，當下想要讓別人幫助自己、或是希望抓住一根稻草或繩子，其實是一件非常難的事情，「所以我後來自己慢慢、慢慢的走過這段過程之後，我覺得能救你自己的只有你自己，只有你自己的那束光，照在了你自己的身上，然後你跟著這個光往前走，你才有可能走出這個迷霧。」

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