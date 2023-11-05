范冰冰《綠夜》搏盡玩女女激情戲票房卻慘敗　首映僅得2329人入場

范冰冰陷入陰陽合同逃稅風波後，聲勢一落千丈，但近年積極重返榮耀，今年還出席柏林影展、康城影展增加國際知名度，最近推出同志文藝韓片《綠夜》本月初在當地上映，片中范冰冰有許多女女激情的床戲，與演對手戲的李周映一起愛撫、摸胸，范冰冰甚至表現出高潮表情，雖然表演精彩，首映當天只有2329人入場，排名第十，遠輸給第一名的宮﨑駿電影《蒼鷺與少年》，有15216人觀看。



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范冰冰雖遭大陸封殺，但近年改往國際發展，挑戰荷李活電影之後，在新片《綠夜》挑戰女同志床戲，扮演被家暴的大陸移民，與偶然相遇的李周映陷入情網，最近網路傳出不少重要床戲片段，只有兩人熱吻、愛撫胸部，更有伸手「服務」的畫面，尺度非常大，而她為該片苦練韓文，但與李周映溝通時仍用簡單的英文，投入電影時也默契十足，范冰冰也接受多間韓國媒體訪問，表達對韓國電影的喜愛，更表明希望未來能與國寶級影帝宋康昊合作。

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即便《綠夜》票房不如預期，不過日前已經闖入柏林影展非競賽單元「電影大觀」首映，也在釜山影展闖出名聲，仍有助於范冰冰在國際發展。

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