袁詠儀爆兒子魔童青春期驚人變化　連拖手都拒絕：不可以

藝人袁詠儀（靚靚）同應采兒最近一起參與內地綜藝節目《我們的美好生活》錄製，二人大搞氣氛掀起不少話題。而在最新一集中，靚靚就大談兒子張慕童（魔童）青春期階段的變化，揚言他在13歲的時候突然間有好大轉變，已不肯跟媽媽睡覺、拖手，頓時令靚靚有被分手的感覺。

靚靚大談兒子魔童青春期的變化。（微博圖片）

在最新一集中，多位女嘉賓共同閒聊，在談及子女話題時，蔡少芬就表示：「我的女兒是經常要我們親完她才睡覺的。」此時坐在旁邊的靚靚就一臉羨慕表示：「你要好好地珍惜，很快就沒了。」 續分享自己被兒子魔童拒絕的經歷，讓她有被分手的感覺，她表示：「我兒子突然間十三歳的時候跟我分手了，他本來很喜歡黏着我的，跟我睡覺，然後把門關上，不讓他老爸進來。然後突然到了十三歲，我不會再跟你睡了，突然間，長大了，（青春期了）對，現在叫他親一下，不，這樣，（拖手呢）不可以。」連拖手都不可以，讓在旁女嘉賓都大吃一驚。聽到大家細說與女兒的甜蜜生活，亦讓靚靚不禁自言：「如果我有一個女兒我會很偏心。」

魔童在13歲時已開始不肯跟媽媽睡覺。（anitayuenwy＠IG）

靚靚亦自爆魔童已不肯跟她拖手。（微博圖片）

隨着魔童長大有自己的想法跟需要的空間，變得比較不黏着媽媽，這一些都是青春期的轉變，不少網民都大表正常。