王俊凱機場遭代拍圍堵罕動怒　被逼到發脾氣：你們負得了責嗎？

內地男團TFboys隊長王俊凱，除了唱而優則演之外，其溫柔謙遜的個性亦深受網民喜愛。但近日他罕有地在北京機場動怒，大聲指駡代拍行為，連官媒都因而撰文評論，引來不少討論。

王俊凱是TFboys隊長。（TFboys微博圖片）

據指為了避開白天的高峰人流，王俊凱選擇在凌晨時段乘坐飛機前往巴黎，出席巴黎周活動。但沒想到其現身北京機場時，就已被等候多時的代拍及粉絲包圍，頓時造成人擠人的情況出現，連他想步入閘口處辦理登機手續都寸步難移，場面非常混亂。

到終於順利過閘口後，他情緒就一度失控，罕有地發脾氣，手指出外面怒罵代拍者：「你們這些代拍的，你們負得了責嗎？你們有沒有點公德心？」其身邊保鑣亦看不過眼大喊：「有點過分了啊。」眼見他罕有動怒，不少粉絲都大表心疼。

現場相當混亂。（微博圖片）

王俊凱怒罵代拍。（微博圖片）

而事件隨後引來官媒關注，其中「人民網評」就撰文表示無論怎樣，代拍要注重法律的邊界和道德的底線，強調要減少代拍亂象，還要從根源做起，理性追星，別讓粉絲行為偶像埋單。

王俊凱罕有動怒。（王俊凱微博圖片）

事實上，不少代拍的行為已多次造成許多明星麻煩及動怒。就好像早年李現現身機場就被代拍圍堵，造成現場混亂，隨後他就無奈下喊出：「給我點自由好不好。」還指向遠處的拍攝者表示：「狗仔別拍了。」表達自己不滿。還有胡先煦曾怒罵代拍：「以後不要讓我在機場看到你們，你們太不尊重人了，你們一直在撞人。」甚至還有代拍在機場撞到倪妮，不僅沒有道歉之外，還態度囂張，倪妮當時沒有當場生氣，選擇忍聲吞氣，隨後透過工作室發出聲明批評代拍行為，根本是擾亂公共場所秩序。還有胡彥斌、章子怡等亦曾在微博指責代拍行為。