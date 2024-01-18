楊紫被爆拍古裝劇收過億片酬　疑違背「限薪令」隨時被封殺？

內地人氣女星楊紫近日被知名財經雜誌爆料，指其在2021年接拍古裝劇《沉香如屑》片酬就超過1億人民幣，因而與早年廣電總局推出的「限薪令」背道而馳，引來不少網民關注，更希望有關單位盡快查出真相。

楊紫被爆收高片酬。（楊紫微博圖片）

據內地知名財經雜誌指出，現時有3家平台聯合控價下已對演員的片酬進行壓制，只有頂流藝人的最高片酬有可能突破三千萬人民幣而已。又指出楊紫在2021年拍攝古裝劇《沉香如屑》時，其片酬就超過1億人民幣。正因如此就引來不少網民質疑楊紫似乎違背了早年廣電總局推出的「限薪令」。

當時推出的「限薪令」強調指出，全部演員總片酬不得超過製作總成本40%，主要演員片酬不得超過演員總片酬70%，對於陰陽合同、天價片酬、逃稅等違法違規行為，必定會嚴肅處理。所以當時「限薪令」一推出，多位一級藝人的片酬均不超過四千萬人民幣，例如陳偉霆被指在拍攝《斛珠夫人》時，除稅後只收兩千萬人民幣片酬等。

楊紫被爆拍攝《沉香如屑》時，其片酬就超過1億人民幣。（微博圖片）

而在楊紫被爆收1億片酬後，有網民就查出《沉》劇製作公司，同時又是楊紫的經理人公司，在2021年的年度財報中，清楚寫明公司的演員總片酬總共在四千多萬人民幣左右，與楊紫被爆收1億人民幣片酬的數字說法不符，因而惹起大家不少猜測，網民紛紛留言應徹查，還原事件真相。