蔡思貝被內地網民討厭原因揭盅？ 　一個名字成為最大關鍵

早前TVB高層樂易玲開通了內地社交平台「小紅書」的帳號，很多網民紛紛在她的留言板上留言，有人說：「樂小姐，別找蔡思貝演戲，內地人不喜歡她，會影響收視率，不信你可以做個調研」，這個留言在當日已經有6,000多個網民點讚給「心心」，並有不少網民在下面留言和議說，「十分支持」、「萬分支持」、「同意」等等。

樂易玲在小紅書的第一個貼文。（圖：樂小姐小紅書）

而蔡思貝在接受《香港01》訪問時，被問到會否知甚麼原因而令到內地網民如此討厭自己，她也不諱言指：「呢個我都想知。」續問到不喜歡她的人這一則留言多達逾6千like時，她就回應表示：「呢個世界多過六千人嘅。」蔡思貝表示了解自己的人自然會了解，會繼續做好工作，繼續做好自己。

飛常日誌｜蔡思貝大方回應網民6千負評：呢個世界多過六千人嘅

蔡思貝表示會繼續做好自己。（葉志明攝）

雖然被部分內地網民討厭，不過蔡思貝並未因此放棄內地抖音市場，日前她繼續出post，放出幾張自己在頒獎禮穿配的相片，不料又引出一批攻擊她的網民。

蔡思貝post出一堆頒獎禮造型的相片。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝post出一堆頒獎禮造型的相片。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝post出一堆頒獎禮造型的相片。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝呢輯相好靚。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝呢輯相好靚。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝呢輯相好靚。（ig＠蔡思貝）

有網民留言指：「YOYO好靚女 陳自瑤加油」、「不要看這群噴子的評論！ ！ ！你就是最美的！ ！ ！我永遠支持你！ ！ ！加油！ ！陳自瑤！ ！ ！」不約而同地提到陳自瑤，明眼人也睇到出這是反諷，而且讚好數非常多。

網民留言提到陳自瑤。（抖音截圖）

由此看出，蔡思貝被內地網民討厭，好大機會與陳自瑤有關，亦令人想起蔡思貝曾被傳出介入陳自瑤與王浩信的婚姻。

有傳陳自瑤老公王浩信與蔡思貝合演劇集《踩過界》時撻著，被爆孤男寡女在貴賓房打邊爐，之後又傳出男方深夜到女方獨居的北角健威花園寓所。事後王浩信堅稱是一大班人打邊爐，更強調沒有做出對唔住老婆的事，陳自瑤再度護夫，指老公沒有出軌。自此兩女再沒有交雜，同場的機會也很多，有記者向陳自瑤提問關於蔡思貝的事，甚至被經理人暫停訪問。

蔡思貝曾被傳出介入陳自瑤與王浩信的婚姻。（資料圖片）