李龍基未婚妻Chris上律師樓搵幫手　對方係法律界紅人仲拍過戲

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）近日捲入負面醜聞，包括淘寶買畫、假學歷、為借3萬美元與債主阿偉發生性關係、傳送裸照予債主、冒認是繆騫人女兒等等，連日來Chris並無潛水，繼續提交不同證據反擊負面指控，不過昨日（22日）李龍基回覆《香港01》記者時，表示自己即將封口，他說：「因為已經交給法律團隊去處理，所以不便再發表任何言論，見諒！」問到是否打算控告任何人，他也只回覆：「一切交給法律團隊處理了。」

李龍基與Chris本想藉訪問澄清冇悔婚、冇將物業轉名等傳聞，中止謠言，誰知卻惹來更多是非。（受訪者提供）

李龍基的未婚妻Chris（右）近日是非纏身，二人正尋求法律意見，暫不再作回應。（攝影、攝錄：潘樂文、麥超億）

Chris捲入假學歷風波，並刪光IG照片。（IG@chrisart1017）

而今日（23日）Chris在IG貼出黑底白字限時動態，寫住：「一切交給法律公正處理。」並貼上律師事務所的門外照片，以及諮詢有關人員的情況。見她坐在一個辦公室內，桌上有疊寫住「香港飛龍航空研究院集團有限公司的」文件，而一名女士就似乎做筆錄工作。

Chris面對種種不利消息，表示一切交由法律處理。（IG@chrisart1017）

Chris在IG貼出一張疑在律師事務所內拍攝的照片，表示：「法律流程中」。（IG@chrisart1017）

Chris其後再出Post，她說：「一切已經交給法律處理！銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息，我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律，也沒有辦法修改，律師在公正的前提下重新核對資料正確性，我不便就資料進行披露，律師也要求我這個階段停止披露，全部交給法律處理！」

Chris在范德偉律師事務所門前打卡，疑向對方徵詢法律意見。（IG@chrisart1017）

而她貼出的律師事務所，正是范德偉律師事務所，未知是否正式聘請這名律師處理今次的事件。如果有留意開林作的新聞，對這位律師的名字相信不會陌生。他不但有「法律界林作」之稱，早前林作捲入不少心駕駛案以及JPEX案，他就陪住林作見傳媒，范德偉律師（David Fenn）就讀名校拔萃男書院，其後到香港大學修讀法律系，其後開設了自己的事務所，曾在社交平台分享過，自己出入、上庭以林寶堅尼「狂牛」戰車代步，又貼出過自己的馬會會員證及個人馬主泊車證等等。

林作捲JPEX案後開記招，正是由范德偉律師傍實，而兩人亦是男拔校友。（資料圖片/梁碧玲攝）

此外，范德偉律師曾參與幕前工作，拍攝電影《PTGF出租女友》，與張建聲、趙善恆等同場，戲中亦本色出演律師；他也曾接受新城電台訪問，又上過J2節目《不正常愛情研究所》講解法律常識等等。去年底，范律師做年尾回顧時，直言去年是自己18年律師生涯中最多曝光的一年，指意想不到、受寵若驚，又寄望：「2024年，目標是默默耕耘，繼續將律師行做強做好，繼續協助有需要的人，繼續為香港法律界盡上一分綿力！」

范德偉律師（右二）曾參與電影《PTGF出租女友》。（劇照）

范德偉（右）在戲中一樣飾演律師。（劇照）

范德偉律師（右三）參與過J2《不正常愛情研究所》錄影。（fb圖片）