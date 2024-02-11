香港著名堪輿學家陳定幫師傅預測龍年生肖運勢兔、龍、蛇

踏入2024年，相信大家也想知道龍年運勢如何？今次玄學家陳定幫師傅為大家指點迷津，逐一點評各大生肖於龍的運勢。

佘詩曼生肖屬兔。

2024癸卯年龍年 - 肖兔運程

1927 、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011

整體運勢

去年，肖兔朋友犯太歲，所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，故此經歷過挑戰和辛勞，來到龍年，一心諗住雨過天晴，事業及財運積極向上，但其實踏入龍年，肖兔朋友是「害太歲」一樣具有挑戰性。

因為有【羊刃】和【病符】兩顆凶星的出現，肖兔朋友要特別注意自己的健康，小心會因為輕視或諱疾忌醫而令小病變大病，故此跟入新一年，最好多點做運動，注意飲食，去做一個比較詳盡的身體檢查。

有【六害】的出現，今年肖兔朋友特別容易遇到豬隊友，他們的出現會減低你的工作效率，又會令你感到煩惱。

幸好，肖兔朋友在【太陽】吉星的帶動下，都會在你失落之時，出現光芒，突然會有貴人出現，以及是對男性來的影響力比女性的明顯和有利，故今年肖兔的男性只要你積極努力，你的光芒一定會散發出來，若然是打工仔，老闆或上司一定對你令眼相看，非常欣賞。

【太陽】星具有領導性格以及組織能力，但不太願意做決策，又有其威嚴與傲氣，也不願被人支配，愛出風頭，並喜歡據理力爭，故此肖兔的朋友在職場上，留言自己的言行會否太過鋒芒畢露，得罪了別人都懵然不知。

事業運勢 【太陽】吉星照耀 宜向外拓展

如上所言，肖兔朋友有【太陽】吉星照耀，此星主太陽高照，男性為主，故兔仔們你們要好好把握機會了，只要你積極努力，在今年應該會有好的成果，加上【太陽】吉星有發放性的特徵，光芒四射的，故此你的生意或你的本業都可以向外拓展，是一個擴展業務的好時機。

女性朋友方面，就宜靜觀其變，不宜太過進取和拼搏，因為你沒男性朋友般運勢強，故不如將今年的計劃等到明年來大展拳腳。

至於肖兔朋友很想創業，不妨和三合的人合作，借助貴人之力，使得事業發展更為輕鬆，但記着有【六害】的出現，會有較多的豬隊友出現在你附近，所以要小心地觀察和評估對方的辦事能力，才好合作，否則煩惱自招。

總括而言，肖兔朋友雖然事業運比去年好，但都不算是大吉大利是之年，建議大家凡事不要太進取，做生意的你向外拓展之時，要做足功課，一步一步向前行，切勿魯莽衝動，做錯決定。

感情運勢 擴闊社交圈子 有助脫獨

【六害】對於感情方面會有較大的影響，特別是已婚或有另一半的朋友而言，今年會有第三者介入，令感情生活變得複雜起來，故此肖兔的朋友不要胡亂孔雀開屏，自尋煩惱。

以及，時刻要提醒自己不要為小事而同另一半爭吵，應互相尊重，有禮貌，今年有望佳偶天成，共結連理。

對於單身的朋友，今年桃花運會在農曆六月浮現，建議單身男女積極參加集體及社交活動，擴闊一下社交圈子，或者尋找長輩或者親友幫助牽紅線，今年因着【太陽】有向外發放性的特徵，有機會在外地結識到對象，但切記寧缺毋濫，以及小心網上受騙。

財運 投資方向 宜守不宜攻

今年肖兔朋友沒有財星的照耀，財運一般，加上「害太歲」的衝擊，財運平平，喜歡投資的你，不宜太過進取，不要作高風險或陌生的投資組合，亦不要輕易相信別人的投資推介，有【六害】的出現，很容易會被朋友所累，捐失慘重。

另外，有【病符】出現，小心會因為病痛而令你破財，建議與其會破財，倒不如花多少少錢，來做一個較為詳盡的身體檢查，做好預防措施。

對於打工仔的朋友而言，因有【太陽】吉星，貴人都會看到你的光芒，故此努力踏實地工作，有望獲得別人的賞識，會有較大幅度的加薪。

如果工作之餘尚有精力，不妨試試做點自己的事情，尋求新的機會；對於做生意的肖兔朋友，去年受到本命年的影響，手腳受到束縛，今年有【太陽】這顆吉星照耀，可向外尋求機會，把握市場規律，向外拓展事業比留守原地，機會較多較大。

健康 【病符】出現小病纏身

今年有【病符】出現，兔年會有較多疾病出現，小病纏身，如有病痛就要及早醫治，不然後果不堪設想。

肖兔朋友踏入新一年，要多做戶外運動，平衡飲食，尤其出國旅遊應避免去一些有流行性疾病的國家，春天是運氣差的季節，多留意。對於女性朋友而言，尤其要注意婦科問題，平時保持良好的衛生習慣。

為了化解這多病多痛的一年，建議肖兔朋友可以在年初之時，去捐血、洗牙、行善布施、多參與慈善活動，又可以多去朋友的生日會、喜宴等等，來增強運氣，加添正能量，而減低凶星的影響力。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

運程雖然漸見回穩，但仍是先凶後吉，或必經一番勞碌奔波方有小成，此時理應忍耐及靜待時機，勿輕信他人之言，胡亂作出投資投機決定，否則

必見大破。

農曆二月運程

運程漸見佳境，求謀應有進展，但應在動變中才能見吉。在新人事或新地方，事事俱應三思，文件、合約上處理要特別留神，否則自亂陣腳，好運會變壞。身體上，小心過勞及腸胃不適，小心交通意外或火險。

農曆三月運程

這個月要特別提防小人，此時理應事事親力親為，不可沉迷感情或賭博而荒廢工作，再者亦不可高調張揚，事情在未有圓滿結果之前都防有變。此外小心禍從口出，恐因口舌意氣之爭而惹禍。

農曆四月運程

事業錢財皆應見有得益改善，只要你能努力及耐心幹，以敬業樂業及安守本份的心情去做，定然可以開創一片新天地，但在工作繁忙中，宜多關心家人及伴侶，不要冷落了他們。

農曆五月運程

運程漸見安穩，謀事上起碼會有種瓜得瓜、種豆得豆，勞而有功之象。做生意的你能在走動中得逢貴人之助而殺出重圍，生機再現；打工仔有機會轉新工，面對新環境。

農曆六月運程

這個月份，肖兔朋友有點缺乏目標方向，切勿受人唆擺以身試法，否則必有官非。此外是月應防有錢財破損，賭博炒賣不宜，記着財不入急門。感情上，你會遇到小問題，令你非常不安，建議坦誠面對。

農曆七月運程

事勞多得少，所以不能急於求成或帶有僥倖之心，否則必見大破。記着不辛苦便難得世間財。打工仔更不可意氣用事，胡亂轉工轉職，最後必然越轉越壞。感情上易有爭執，要多體諒和多包容，否則只會面臨破裂。

農曆八月運程

雖然有【太陽】吉星照耀，但此月為大凶，不論錢財、事業都會見有突發性之壞衝激，不可急進，只可穩守及在人際關係上尋求支持，記著不貪不謀、不做便不錯。財運極弱不可作胡亂開支花費。感情上易有破裂，不可意氣用事，健康上防有肝炎或呼吸系統毛病，不應留連人多之地方。

農曆九月運程

在這個月，宜事事靜觀其變，三思才再作出決定。是非小人會較多，不可胡亂相信別人，否則必陷大劫。感情上又見反覆，與伴侶口舌爭執後，不應在外面尋求虛假之開解，三角關係會令你煩惱不堪。

農曆十月運程

運程平順，雖見奔波忙碌，但收益亦見不俗，打工仔在工作上可得上司貴人之助力而見功勳，但防與同事發生口舌爭執，是非令你相當苦惱，但應忍耐，切忌衝動，否則定會拖累本身之工作運度。感情上，小心誤信小人，導致關係破裂，凡事不能以表面及耳朵去衡量真假，否則定會後悔莫及。

農曆十一月運程

運程於平淡中略帶阻滯，此時不可輕率行事，應宜廣結人緣、上下和睦，方可使阻礙困擾平息。財運普通，忌借錢或做擔保，否則人財兩空。身體上易有刀劍金屬之傷，注意車險。此月不宜探喪問病及注意家中老幼之關係及健康。

農曆十二月運程

事業上有點阻礙、錢財上困擾再令你心情，煩悶不安，加上與家人及同事的關係亦不理想，令你不知如何是好。可以的話，應宜作外遊或出門工作，如經濟或時間不能允許的話，到郊外離島避靜亦應為良方之一。

肖兔朋友 龍年錦囊

1.今年有【太陽】吉星入宮，向外拓展比較好。

2.【太陽】星有利於男性，男仕們運勢比女性更好。

3.財運一般，投資方向不宜太進取。

4.宜擴闊社交圈子，多外出，有助脫獨。

5.可尋找長輩或者親友幫助牽紅線。

6.小心禍從口出，宜謹言慎行。

7.肖兔女仕們要注意婦科問題，小心身子。

8.小心網上受騙。

9. 根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1951年和2011年出生的肖兔朋友，踏入新一年較多病痛，感覺施展不開，總會覺得諸事不順。

吉祥顏色：藍、黑、灰、青、白

吉祥數字：l 、4 、6 、9

游嘉欣生肖屬 龍。

2024癸卯年龍年 - 肖龍運程

1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012

整體運勢

肖龍朋友於去年「害太歲」，今年再「本命年犯太歲」，加上「刑太歲」，雙重打擊下，踏入新一年，挑戰性會比較大。

「犯太歲」有分為值、沖、刑、害、破，而「刑太歲」又稱「偏衝」，刑就是殘殺之意，身體、財運都會有阻滯。

「刑太歲」的最有特色是很多時自己做錯決定或自己的執着而累事，肖龍朋友今年會變得非常矛盾，故此踏入犯太歲的一年，做任何決定之前，都要三思而後行。

雖然如此，但大家又不必太過憂慮，正所謂：「太歲當頭坐，無喜必有禍」，故此同伴侶相處多年，而一直有意拉埋天窗的你，大可以在這一年辦辦喜事。想生小朋友、置業的朋友，踏入新一年，心動就不如行動，沖喜一下，這就可以減低犯太歲的衝擊。

健康方面，除了情緒出現問題，也要小心撞傷擦損、血光之災，建議大家年頭先去拜拜太歲、拜拜神，求個平安，之後去捐血或洗牙化解。

事業 【華蓋】吉星照耀 工作運不錯

事業上，因為「犯太歲」而會有點波動和變動 ，肖龍朋友要學習從容的心態及堅毅的面貌迎接之，防微杜漸，做好細節的事情，自然無所擔憂。

「犯太歲」的肖龍朋友難免情緒上會起伏不定，很容易會因着一些小事而動氣，小事化大，故此肖龍朋友今年要謹記做任何決定前都要三思，不要衝動，文件、合同簽署前要小心，最好給自己信得過的親人看一看才作決定。

温馨提示，春天的時候要小心一點，生意或合作發展皆不利，要以守為主，秋天開始較有轉機，這時可以考慮發展事業。

雖然犯太歲，但幸好都有【華蓋】吉星照耀，也為肖龍者帶來希望。【華蓋】為帝王或貴官所用的傘形遮蔽物，代表藝術、孤傲、孤寂、超然的命象。

事業上，從事藝術創作行業的朋友會有好的發揮機會，不過過程中，難免會感到孤寂，不過只要堅持信念，不要多管閑事、不妨礙他人利益的前提下努力提升自己，做好自身的工作，就能在本命年中獲得良機 ，使事業高升。

另外，有利做政府工或於大機構工作的肖龍朋友，有升職加薪的機會，若非以上工作的朋友，或是做生意的朋友，就要小心處理文件、合約的部份，免得惹來官非。

桃花 容易同另一半吵大鑊

肖龍朋友在本命年中，人際關係不太好，已婚或另一半的你時刻提醒自己要「包容、忍讓、珍惜」，否則會因情緒問題而與另一半發生衝突和爭執，令感情多了一道裂痕，難以修補。

單身朋友可以向外多點活動，擴闊圈子，今年會交到新朋友，但與人溝通時，應多忍讓。

「犯太歲」之年，最好就是「一喜擋三災」來化解一下，故此已有伴侶而又有意拉埋天窗、成家立室、生兒育女、置業計劃的話，強烈建議在這一年裏面進行，用以沖喜一下，辦故事是可以減低「犯太歲」的衝擊。

要注意的事，肖龍朋友情緒上有點波動，故此籌辦婚禮之時，小心與另一半為了小問題而爭吵，凡事以和為貴，忍得就忍。

財運 不宜作高風險投資

進入本命年和「刑太歲」，財運一般，故此不要作高風險的投資以免焦頭爛額，今年農曆三、六和八月多提高警惕，秋天財運比較好，橫財較為暢旺。

做生意的朋友，因着「犯本命太歲」的關係，變數會較多，你要有心理準備2024年是具挑戰性的一年。

不過，有危就有機，只要你做好詳細的規劃準備，時刻保持正能量、打不死的精神，充滿變化和危機的一年，都可以闖出一片天。

肖龍朋友在財務管理方面要量入為出，投資時，不要因情緒影響而魯莽亂作決定。在新一年，或有意外支出，須做好財務規劃，平時要善待他人，言行端正，遠離小人是非，遵紀守法 ，對於流言蜚語不必過於糾結，坦蕩的人生無須過多解釋。

要擺脫困局，肖龍朋友需要自我調節，好好管理情緒，否則很容易因為情緒問題而影響任何決定。

健康 小心血光之災

今年凶星有【劍鋒】、【三刑】和【黃幡】，肖龍朋友小心血光之災，特別是口舌之爭而做成的小傷害，例如：與朋友去開心玩樂時，因對方的一言兩語而大打出手等，故此時刻要記着「包容」二字。

本命年健康運勢一般，而【三刑】和【黃幡】兩凶星對家宅會有較大衝擊，故此除了注意自己的身體健康外，都要多關心和注意家中長者¬¬。

今年要小心突發性的疾病，所以平時除了多加鍛煉之外，還需要定期檢查，使得做到有備無患，即使發現身體不適也能及時解決問題， 要到事發的一刻才病急亂投醫，小病變大病就麻煩了。

駕車的朋友在本命年裏需要小心謹慎，切勿酒後駕駛，遵守交通規則，否則危害身體健康之餘，更有牢獄之災。

在此，再三強烈建議肖龍的朋友在年頭時間去拜拜太歲、拜拜神，多做善事，捐血洗牙以化解犯太歲的影響。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

受犯太歲的影響，本月開始呈現思緒繁亂，很多時會覺得「人人都有問題，個個都衰人」，負能量多，凡事不順，就連財運波動都較大，這個月份不宜進行高風險投資。

農曆二月運程

進入農曆二月份，多小人、多是非，謹記做好自己的事情即可。財運略有好轉，但不應太貪。感情生活方面，單身者有望覓得佳緣，已婚者則須警惕爛桃花。身體方面小心過分勞累，要及時調整狀態。

農曆三月運程

進入三月運勢有所回升，事業上得到貴人提攜，應當努力表現，依靠內力和外力進行突圍。這個月，小心因為情緒問題而錯失良機，要注意維護好人際關係，財運才會有好的表現，同樣不宜太高風險的投資。感情運一般，夫妻間容易爭吵。

農曆四月運程

本月運勢略微低迷，不過無須過多焦慮，平常心面對一切，自能順利度過。由於運勢的不穩定，工作時要打醒十二分精神，凡事小心，以防出現不測，最好做好 預防措施。情侶夫妻間容易因一些小事而鬧矛盾，要平和的心態對待這些矛盾。

農曆五月運程

進入農曆五月沖太歲年與沖太歲月，本月運勢持續低迷，工作事業上宜按部就班，應以穩為主。在思想上應做好面對各種困難的準備，沉着應戰，自然平穩無虞。財運方面保持平穩狀態，無多驚喜亦無多擔憂。感情方面則需提防第三者趁虛而入。

農曆六月運程

本月運勢略有回升，工作上只要你能付出較大的努力，便可取得理想的回報，對於上司給予的壓力，要正面去對待，視之為能力的認可和動力，這就事事順利了。財運方面平平，感情運一般，若然有時間的話，建議與另一半出外旅遊，增進感情。

農曆七月運程

本月運勢明顯回暖，之前遇到的困難迎刃而解，煩惱漸消，運勢有枯木逢春、否極泰來的時候。工作上應該積極進取，爭取獲得最理想的回報。財運也大幅度回升，桃花運佳，單身朋友脫獨有望。

農曆八月運程

進入八月份，本月運勢順中帶逆，即使看似暢通無阻的局面也會突然起波瀾，此時應當謹慎應對，不可自亂陣腳。此月要注意口舌及官非，時刻都要「存好心，說好話」，安分守己。財運方面，偶爾有意外收入，感情方面要注重言行，以免引起誤會。

農曆九月運程

本月運勢較為平穩，偶爾遇到一些小的阻礙也能輕鬆化解，對於努力之後卻無法解決的問題，不必過於糾結，應當調整好心態和狀態。投資時應當制定詳細的規劃，切忌魯莽行事。感情上應順其自然，應多花時間與心思呵護感情，莫強求。

農曆十月運程

本月運勢積極向上，財運不俗，由於自身的努力得到的回報會讓人欣喜不已。單身朋友有喜訊，意中人會出現，你要努力爭取，成功的機會必將大增。身體方面要避免過於勞累，應多多休息。

農曆十一月運程

工作上偶爾會出現一些小問題，令你感煩擾，但只要肯花點心思處理，就可以解決得到。財運尚可，但會有些突如其來的支出，要做好理財方面的規劃。感情上會出現一些小風波，但只要時刻謹記「包容」對方，以和為貴。

農曆十二月運程

本月運勢稍顯低迷，事業上事要警惕，以免被小人陷害，只要行事磊落，當可無所顧慮。同時應為下一年的發展進行規劃，犯太歲的年份即將過去，下一年會迎來新的局面，值得朋友期待。財運方面大有起色，利於偏財，可用餘錢適當進行投資，但切忌過貪。感情方面，建議多點外出應酬，理想對象得快出現眼前。

肖龍朋友 龍年錦囊

1.「犯本命年」加「刑太歲」的關係，肖龍朋友情緒起伏會較大。

2.【華蓋】星照耀 從事藝術有運行。

3.「犯太歲」最好就是「一喜擋三災」來化解。

4.年頭去拜太歲，多做善事，洗牙、捐血來化解。

5.有危有機之年，做足準備，有信心，就可以成功。

6.財運波動較大，不宜進行高風險投資。

7.單身朋友多外出，今年會交到新朋友，與人溝通時，應多忍讓。

8.建議多做善事，積福助人，破財擋災。

9. 根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1988年出生的龍年朋友，今年會同身邊人有較多口舌是非之爭，亦會出現小傷害，出入要小心。

吉祥顏色：青、藍、黃、紅

吉祥數字：2、7

陳展鵬生肖屬蛇。

2024癸卯年龍年 - 肖蛇運程

1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013

整體運勢

肖蛇朋友於2024年龍年，有【太陽】、【天喜】、【文昌】和【天廚】星的照耀，各方面的運程都不錯。

肖蛇的男生會比肖蛇的女生運程更好，有更多貴人相助，肖蛇的小朋友因為有【文昌】的助力，讀書運不錯，考試測驗的成績好、容易考入理想的學校。

雖然有吉星的照耀，但同時肖蛇朋友也受【孤辰】星的影響，會變得孤獨，正所謂「男怕孤辰，女怕寡宿」，肖蛇朋友突然間會變得不喜歡社交應酬，難以和別人溝通和相處，對於感情運和事業運上都會有影響。

對於肖蛇朋友而言，這一年是一個充滿矛盾的一年，因為【太陽】星的出現，代表着要多向外走動，多社交應酬，事業運和財運才有更好的發揮，而【天廚】星就主有口福、多應酬，同樣是鼓勵肖蛇朋友要多應酬才可以有更好的發展，可惜偏偏遇上【孤辰】星、【晦氣】星，令蛇人感到矛盾。

事業 忌鋒芒太露 宜保持低調

今年肖蛇朋友有【太陽】、【天喜】、【文昌】和【天廚】星吉星照耀，特別是【文昌】，對進修、求學、考專業牌照的蛇人而言非常有利，文職工作的朋友，有升職加薪的機會。

另外，【太陽】星代表男性貴人，若你的上司、老闆或大客戶是男性，你做男性市場生意的話，這都對你有利，男性貴人會特別賞識你，願意提拔你。

然有吉星照耀，但都要注意有【晦氣】凶星出現。【晦氣】星主鋒芒太露而遭人攻擊，故此蛇人工作上要保持低調，平平實實地完成任務才好。

桃花 【太陽】、【天喜】吉星照耀 有助脫獨

肖蛇因為受【孤辰】星影響，感情生活具挑戰，變得孤獨，突然會喜歡一個人生活，有伴侶的蛇人會冷落了另一半，單身蛇人未有脫獨之意。

故此在這「孤獨」之年，已婚或拍拖中的蛇人，很多時會因為情緒問題、內心交戰的問題而冷落對方，影響雙方感情，故此肖蛇朋友在這一年，一定要時刻提醒自己「要珍惜眼前人」，否則錯失至愛，後悔莫及。

而單身的肖蛇朋友有【太陽】、【天喜】的力量，有助脫獨，最好多向外社交應酬，越遠的地方，機會越大，但要記着【晦氣】星的影響下，你同朋友或意中人相處時，容易出現小爭執，要小心處理，該是平安順利，不要對對方要求太高，花多點時間去相互了解，包容對方才是。

財運 龍年多應酬消費多

踏入龍年，蛇人雖然有吉星照耀，但這並非影響力大的財星，故此財運一般，投資時，應該仔細考慮清楚，需要平穩資金，投機方面可免則免，不宜進行借貸之事，不要讓一時的小利沖昏了頭腦，有些危機往往在你沉浸在得到小利的喜悅中而發生，一旦發現則為時已晚。

另外，有【天廚】星，意味着蛇人會多應酬，飯局多，用錢也會特別多，會有些小破財，財運都是左手來右手去，小財出了小財入、大財出了大財入，故此財運不會令你有驚喜。

建議多捐錢做慈善以化解，而平時消費應量入為出，有多大的能力花多大的錢，穩健合理的理財方式是正確對待財富的方式和態度。

健康 宜多做些運動 注意飲食

今年有【天廚】星，會多應酬、多飯局，容易因為食得多、作息生活顛倒而對健康不利，故此踏入新一年，要多做些運動，少食多油多鹽味精食物，注意清潔，不利遠行，鄰近的國家可去，但需買一些急需的藥品防身。尤其春天與秋天更要小心，以免患上風寒或吐瀉等病症。

老人今年要注意呼吸系統方面的問題，空氣差、塵土大、病菌多的地方少去為宜，一旦感染問題較多，平時注意保養問題，有少少毛病就要去看醫生，否則小病變大病，就麻煩多多了。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

很多在年初難以完成的事務，至此均可以水到渠成，但應對上下謙遜和睦，勇於面對困難，會有意想不到之得益。在工作上應宜把握良機，及在處理錢財及投資時卻切忌急進，應以守為攻，控制開支方可不失。

農曆二月運程

本月運勢看似平穩，實則不穩定，易反覆，不過總體而言仍向著好發展。事業雖有一些阻滯，只要小心謹慎，精心經營，會有不錯進展；工作上應少出頭為好，免招嫉妒，更要警惕小人搶奪功勞。小心囗舌之爭，忌與人爭執，避免招來官司訴訟。財運漸入佳境，收入頗豐；橫財亦好，如須進行投資應以中旬為宜。感情有可能出現反覆，應小心維繫才是。身體方面注意飲食衛生，以免病從口入。

農曆三月運程

事業運不錯，不妨嘗試為自己開創一些新的機遇及事業，轉工轉職或考慮將一些計劃向上司客戶提出，可獲得賞識及接納，大有可為。此月防因感情家庭而影響工作。

農曆四月運程

工作壓力比較大，很可能會遇到人為阻礙，使所有的努力付諸東流。應注意協調好人際關係，與人多交流，以免關鍵時刻缺少助力，使工作事業毀於一旦。財運比較平常，橫財偏於低迷，風險類投資實在不宜進行。另外，要注意健康問題，多休息。

農曆五月運程

運勢開始轉好，在這時應努力不懈之心去開創或適應開始轉變的新人事及環境，縱要轉工轉職亦不可急燥，因為在心理及才能尚未可配合下，胡亂進攻只會將原本向好的運勢打破。錢財運不佳，不宜投機賭博。出門有利，外遊或公幹都會有意外收穫。

農曆六月運程

運程反復不安，做事有預計不到之阻礙，口舌是非多，如你不懂得以忍讓冷靜對待而心浮氣燥的話，運程會更見敗筆，此時不妨考慮到外面旅行避靜透一下悶氣，行過大運，運程自會有漸佳之進展，財運不佳，不應賭博，記着「財不入急門」。

農曆七月運程

運程又見起色，工作事業再有機遇，多勞多得

，絕對無不勞而獲之事。此時理應多作走動，不妨考慮將自己或事業轉型，多元化發展總比墨守成規的好。財運不俗，只主正財，但此月花費特多，不可胡亂炒賣賭博，否則亦主財來財去，而難以聚積。

農曆八月運程

本月運勢有較大回升，事業上會出現不少發展良機，應好好來把握才是。若能好好用心經營，努力進取，定有上佳進展。同時本月利於升遷，宜積極爭取；財運方面相當不錯，尤其是橫財運，可適當進行投資獲利。本月要防小人，避免破財，感情上會出現意中人，應多花些心力培養感情，以免良緣錯失。

農曆九月運程

運程本主進入平穩之階段，但不知如何命主自身或會突然間缺乏信心及失去奮博精神，在自暴自棄下，運程將會敗上加敗。而且還會有人乘虛而入、落井下石，故理應保持勇氣耐力，才可避免一沉不起，相反如能廣結人緣、增強自身之知識才能，工作會有轉危為安之機。

農曆十月運程

事業上有人事紛爭及變動，而且家庭上亦會有問題出現，謹記此時不可多管閒事，防禍從口出，錢財大壞，不可心存幻想防因貪而失敗運，在心煩意亂之時切忌寄情於一些不良嗜好或野桃花之中，否則不單對錢財事業有負面影響，更會傷身敗名。

農曆十一月運程

本月運勢撲朔迷離，吉凶難辨，工作上可能會出現一些變動，在決策時一定要慎重，最好經過深思熟慮，否則不如還是維持現狀的好，記着做事要踏踏實實，不要好高騖遠。另外，凡事多以小心謹慎為上，以靜制動，不要招惹是非，身體健康方面容易有小毛病，不可輕忽。

農曆十二月運程

運程反復欠佳，工作及錢財上又再出現困擾阻滯，令你進退兩難，此時必須全力以赴，事事親力親為不可心存僥倖或依賴他人去為你解決問題，否則必有大敗大破。感情上，小心有第三者，破壞你和另一半的感情。

肖蛇朋友 龍年錦囊

1.受【孤辰】星的影響，變得孤獨。

2.【天廚】星就主有口福、多應酬

3.因食得多、應酬多，容易腸胃病。

4.財運一般，投資時要三思，宜私不宜攻。

5.會有些小破財，建議多捐錢做慈善以化解。

6.受【孤辰】星的影響，冷落伴侶，影響感情。

7.受【晦氣】星影響，容易出現口舌之爭。

8.蛇人既要多應酬才有助事業，但卻因【孤辰】影響而變得孤獨，充滿矛盾。

9. 根據奇門遁甲的參考年份尾數推算1953年、2013年出生的肖蛇朋友，今年小毛病會較多，令你感到困擾。

吉祥顏色：紅、青、橙、綠、黃、咖啡色

吉祥數字:2、7、9、4