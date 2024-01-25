Day＠COLLAR自爆日本之旅有艷遇　成班女仔浸溫泉：好多嘢睇

女子組合COLLAR成員許軼（Day)今（25日）獲邀請出席品牌活動，吸引不少粉絲到場支持。而在接受訪問時，她就大方透露剛結束的日本之旅所發生趣事，大爆同行的Lolly Talk成員Ah Yo（郭曉妍）被反鎖在廁所兩小時，所幸最後都沒有事。

Day好可愛呀！（葉志明攝）

身穿白色系列頭綁紅色絲件的Day相當可愛，還非常識做大擺愛心Pose ，令現場粉絲開心不已。而該活動還邀請了在香港擁有高人氣的泰國男星鄭明心（New Thitipoom)，所以在接受訪問時問到平時有否留意泰劇時，她就表示：「平時冇乜睇泰劇，但都有留意泰國藝人。（有冇睇泰國電影？）有呀！睇過泰國好多電影好吸引，（邊一套最深刻？）有一套係講學校作弊。」她所指的就是《出貓特攻隊》。

她最印象深刻的泰國電影是《出貓特攻隊》。（葉志明攝）

而提到剛結束的日本之旅去了那些地方玩時，她就透露去了富士山與東京，只是去了5日左右而已，沒有太多時間去玩。問到在日本是不是狂吃美食時，她就二話不說：「梗係喪食啦，覺得去旅行係要食番多啲嘅，返嚟香港先至再減，一日三四餐，有食宵夜嘅。（成班女仔去有冇艷遇？）我覺得我有艷遇，因為我哋一齊浸溫泉，（好多嘢睇？）係呀，好多嘢睇。同埋對住富士山個景浸溫泉。（邊個身材最好？）每一個都身材好好，同埋影咗好多相，影完相已經唔夠時間浸。」

Day剛去完日本旅行。（葉志明攝）

隨後，問到有沒有趣事發生時，她就自爆在民宿時，Ah Yo反鎖在廁所兩個小時：「我哋一路喺出面陪住佢傾偈，遞食物俾佢，好慘。」所幸最後叫房東幫忙，先解決這件事。

另外，提到新年將至有甚麼計劃時，她就表示：「我哋新年之後準備訓練我哋嘅演唱會，所以我哋新年都會開始做運動同食少啲嘢。（有冇飛債？）都有親朋戚有問，但我哋內部飛有限，唔係好多。」對於會不會加場，她就表示暫時不知道。