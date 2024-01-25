周秀娜穿黑絲派心好誘惑　自爆情人節冇人約：我都仲等緊人約

藝人周秀娜（娜姐）今（25日）獲邀出席品牌活動，身穿黑絲露腿裝的她相當有誘惑感，非常漂亮。而在接受訪問時，她就透露即將到來的情人節需要在工作中度過，自爆沒有追求者相約。

周秀娜派心心。（葉志明攝）

同場除了娜姐之外，還有來自泰國的男神鄭明心（New Thitipoom)，所以在接受訪問時，問到她平時有否留意泰國電影時，她就表示有留意，還激讚泰國的驚栗片和廣告都做得非常之好。隨後講到有沒有對那一位泰國藝人特別有印象時，她就二話不說：「Blackpink嘅Lisa，我都幾鍾意聽Blackpink嘅歌，同埋之前想聽演唱會，不過好難買到飛。」

大家一起派心。（葉志明攝）

周秀娜對Blackpink成員Lisa特別有印象。（葉志明攝）

而提到她最近參與林峯的新歌《無傷大雅》MV已播出，問到拍攝時有沒有特別印象深刻的事，她就揚言：「我冇諗過佢好容易抱起咗我，因為佢本身有傷，佢啱啱就開完工，好似腰傷定腳傷，咁我就好擔心。」至於在MV中飾演情況的他們，問到拍攝前有沒有醞釀情緒時，她就表示有：「拍緊嗰時導演有同我溝通，同埋播返嗰首歌，我哋好快入到情緒。（會不會出合唱版？）如果大家有興趣想聽我呢把聲，我覺得係絕對可以，都有興趣向歌唱事業發展。」

周秀娜好漂亮。（葉志明攝）

另外，提到情人節即將到來有沒有特別安排時，她就表示已有安排：「嗰日我要做嘢開工，約咗一個男演員，嗰日我哋要圍讀。（係唔係男神級？）係，（香港還是外地？）香港，為自己謀福利，我本身咩日子都唔得閒，就係得情人節得閒，所以我就約咗佢情人節嗰日圍讀。因為嚟緊要開電影，咁開工之前大家可以熟絡一陣，同埋我同佢關係係情侶關係，早啲見面會好啲。（真實追求者嗰日有冇約？）我都仲等緊人約。」她透露新電影同對手在戲裏面有許多親熱鏡頭，但暫未透露是那一位男神。