向太陳嵐叫郭碧婷做好閨蜜「越來越似兩母女」向佐卻像外人

女星郭碧婷與向佐在2019年結婚，婚後育有兩個寶貝，乖巧甜美的個性深受奶奶向太的喜愛，婆媳關係十分要好。向太16日在社群貼出影片，為媳婦郭碧婷獻上生日祝福，2人以一黑一白的服裝示人，掀起網友熱議「越來越像母女，反觀向佐像外人」。



向太16日在社群貼出影片，為媳婦郭碧婷獻上生日祝福，並甜蜜寫道：「昨天是我的生日，今天是碧婷的生日，好閨蜜生日都要『黏』在一起，希望碧婷越來越漂亮，每天都開開心心哦！」影片中，向太被問道「碧婷讓你最難忘的瞬間」，她甜蜜地回答「當然是2019年碧婷與向佐婚禮典禮上的漂亮婚紗」，隨後郭碧婷就以一身長白禮服現身，兩人甜蜜依偎一起，感情十分要好。

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事實上，郭碧婷多次深陷婚變風波都選擇低調且不動聲色，而是由向太出面説明，她的沉穩作風也讓網友認為這是擄獲奶奶疼愛的原因之一。去年3月，向太在社群分享與郭碧婷日常相處的影片，並表示：「其實婆媳關係真的是很簡單，她當我是媽媽我當她是女兒，互愛互重，那麼相處就一點都不會有困難。」

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