向佐愛妻郭碧婷著「睡衣」參加婚宴　網民嘲：和向太風格好像…

台灣氣質女星郭碧婷與向佐結婚後，曾被評女神崩壞，還有網民喊話向佐，要他把女神還回來，向佐則放閃回應「老婆一直那麼美」，而近日陸網流傳著向佐與郭碧婷參加婚宴的影片。



影片一開始有人向向佐敬酒，郭碧婷看到後則向合掌向對方笑了笑，而當對方走向她要敬酒時，原本手上空空的她，也特別拿起桌上飲料和對方碰杯。而她綁著馬尾，穿著寬鬆，一身打扮看來十分舒適。

【圖輯】網民：「和向太風格好像…」點圖放大看郭碧婷靚相和最新崩壞照👇👇👇

+ 26

網民看到郭碧婷穿搭直呼「和向太風格好像」，有人直問：「睡衣嗎？」，也有網民讚郭碧婷還是很有氣質，有人便覺得「卸下明星光環和偽裝，能恣意輕鬆做自己也很幸福」，認為郭碧可以隨心穿自己舒適的衣服也很好。

而向佐則分享和郭碧婷帶著女兒Cora出席婚禮的照片，表示是第一次帶女兒參加婚禮，「小朋友被現場夢幻浪漫的氣氛迷住了哈哈」。

【相關圖輯】向佐被岳父證實偷食？郭碧婷昔日1句話竟預言自己下場 網民心疼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

大出意料！泰勒絲居然在緋聞男友最新比賽上no show

超兇網美遭爆「大叔裝正妹」 澄清非偽娘....舊照被挖出網傻眼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】