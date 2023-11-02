大陸網紅萬聖節扮向太超似　反遭本人鄙視「衣服太low」激嬲網民

74歲向華強憑電影《賭神》中保鑣「龍五」一角紅遍兩岸三地，近年他創辦影視公司中國星集團，投入幕後工作，而他與愛妻「向太」陳嵐自1980年維持婚姻至今，夫妻育有愛兒向佐、向佑，一家人感情和睦。近日萬聖節，大陸也颳起變裝潮，有名網紅因扮裝成向太極像，掀起話題；不料，向太卻在10月31號直播上不屑狠酸：「衣服太low了。」也因此遭大批網友怒轟目中無人。



大陸網紅醒醒在萬聖節當晚，披上一件桃紅色大衣，搭配銀銀色亮片長裙、高跟鞋，身上也掛滿各式配件，喬裝成向太某次直播的模樣，而由於她體態、長相也與向太十分相似，還原度極高，瞬間燒上微博熱搜，讓許多網友直呼：「根本就是本人吧。」

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然而，向太10月31號在直播時，也因為網友這幾天對醒醒的扮裝盛讚，自己也注意到對方，不料卻無情諷刺：「衣服太low了，他模仿我應該模仿得漂亮一點。而且他那個衣服也不是Valentino的，我那個是鴕鳥毛的，我是高定的、幾十萬的，我不知道他在哪裡弄的，20塊買的吧。」惹火眾多網友，痛罵向仗著富貴鄙視別人，行為相當不可取。

值得注意的是，向太的兒子向佐卻邀請醒醒到自己的直播間同框，打趣喊話母親：「媽媽，我把她弄過來直播間！別打我！我愛妳！」醒醒也一秒入戲，學起向太在直播時的叫賣方式，甚至幽默上演小劇場，而向佐這波操作，獲得一票觀眾喝采，也為母親澆熄不少網友的怒火。

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