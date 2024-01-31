Twins演唱會舞蹈員憑陽光笑容爆紅 網民讚靚仔過頂流叫英皇快啲簽

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》現正舉行中，社交平台每日都被演唱會片段洗版，完全避不到「劇透」。睇演唱會，一般都是影住台上歌手載歌載舞，但Twins演唱會上就有一位男舞蹈員，憑住電眼、勁舞、腹肌和煞食笑容成功吸引觀眾眼球，影低他放上網，結果令他人氣急升，網民立即起底要搵他IG！

Twins演唱會上，有舞蹈員勁吸睛，成功引起網民注意及起底。

內地網民影低他為Twins《雙喜樓》伴舞的片段，他身穿彩色毛毛褸，不但動作有勁、扭得好睇，跳舞時更露出腹肌。而Dancer的表情也值得留意，他對住觀眾單眼和露出潔白笑容，難怪不止一位網民開Post，並把他的短片放上網說：「這位靚仔真的很難不被注意吧哈哈哈」網民大讚：「這比那香港頂流帥八條街」、「他看起來對演唱會更有熱情更像主場。」、「好帥！」、「我以為王鶴棣」、「好喜歡這種笑容。」、「快啲叫英皇簽佢！」、「他牙齒好白。」、「很專業，可媚可硬」另外亦有人貼出舊相，指他早前為張敬軒伴舞時已十分亮眼。

這個單眼加笑容，電暈不少網民。（小紅書圖片）

早前這位舞蹈員為張敬軒伴舞時已十分亮眼。（IG@hong_j6530）

有網民好奇他的戀愛狀況，但其實這位舞蹈員已經有女朋友了！網民找到他的IG，原來他叫康仔，現年25歲。雖然跳舞時露出潔白皓齒、陽光可愛；不過要Chok的時候，又是另一個型仔樣。網民睇完之後都表示，很想上他的跳舞堂。自從他在小紅書獲得網民留意後，有其他人去睇Twins時都特地拍下他，說是「Twins dancer裡最帥的那個！」網民再另外貼出幾位靚仔靚女Dancer，驚歎為何Twins的舞蹈員全都長得好好看。

康仔的招牌笑容。（IG@hong_j6530）

唔笑嘅時候又係另一個樣。（IG@hong_j6530）