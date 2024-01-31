麥明詩向盛勁為求婚有下跪　男方獲外父母認可不介意被叫「麥生」

麥明詩與未婚夫盛勁為昨晚（30日）發布一系列求婚短片和照片，今次求婚十分破格，盛勁為當然跟足傳統程序求婚，但由於他以往曾講笑說：「如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。」想不到麥明詩一直記掛在心，更付諸實行，與朋友夾份搞驚喜派對，播放自製短片，寫住：「盛勁為：你願意同我結婚嗎？」並送上AP愛彼錶一隻作求婚大禮。

突被未婚妻驚喜求婚的盛勁為，緊張到耳仔都紅晒！（Instagram：louisa_mak）

麥明詩手戴求婚戒指，而盛勁為就手戴求婚錶，二人相當甜蜜合襯。（Instagram：louisa_mak）

麥明詩在自製短片中問：「盛勁為：你願意同我結婚嗎？」（Instagram：louisa_mak）

盛勁為沒預料到女友會求婚，一臉懵然。（Instagram：louisa_mak）

從求婚片段中，亦曝光兩人拍拖的甜蜜細節，例如麥明詩中了新冠肺炎，男友悉心照料；麥明詩做「柴可夫」，揸車去機場接著住型仔機師服的盛勁為放工，還準備了生日蛋糕，氹得男友好開心，兩人平日相處亦相敬如賓。

麥明詩指，自己中了新冠肺炎，男友毫不猶豫照顧自己，最終自己都病埋。（Instagram：keithshing_）

麥明詩去機場接盛勁為放工，又送上生日蛋糕，而盛勁為都表現得好驚喜、感恩。（Instagram：keithshing_）

公開婚訊後，多位圈中人洗版式留言恭喜兩人，原來有份一齊拍《後生仔傾下偈》的馮盈盈見證住兩人的戀情萌芽；當高海寧讚兩人有夫妻相，盛勁為都回覆：「同意！」麥明詩又表示要向岑麗香學習婚姻的智慧；就連當年參選港姐時，被指是麥明詩宿敵、由細鬥到大的龐卓欣都有留言祝賀，而準新娘都有表示感謝。

不過最搞笑是，鄭衍峰問：「求婚時你有沒有下跪，然後他說『我願意？』（did you get on your knees and he said yes?）」麥明詩竟答有，表示：「哈哈，有，不過我想留點幻想空間。（haha yes but I want to leave some room for imagination）」唔知遲啲會唔會有片睇？

被鄭衍峰問到求婚時有冇下跪，她答有，但就畀啲幻想空間大家。（Instagram：louisas_mak）

前TVB藝人陳欣茵留言說：「congratulations盛生盛太！」，想不到盛勁為竟回覆：「都可以叫我麥生。」十分搞笑。而準外父麥卓生、外母麥何小娟都相當滿意這位準女婿，公開留言祝福。麥媽媽說：「祝福你們幸福美滿！」、「祝福你們白頭到老！」盛勁為回票：「多謝未來外母」而麥爸爸就寄語：「希望係多個仔，而唔係少個女。」 在另一個留言中，他又說：「你要愛她，照顧她，保護她。」盛勁為都有乖乖表示：「我會愛護她，照顧她，保護她。」大家都恭喜麥卓生有個好女婿。

盛勁為不介意被叫麥生。（Instagram：keithshing_）

麥明詩一向同家人感情要好，而其父母都好滿意準女婿，公開對話。（Instagram：louisa_mak）

準外父外母都好滿意準女婿盛勁為。（Instagram：keithshing_）