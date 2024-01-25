麥明詩情史回顧｜多次為前度林作當眾痛哭　曾表明不覺舊情是污點

「10A港姐」麥明詩（Louisa）近年淡出幕前，但一舉一動仍備受關注，她月前終於認愛飛機師男友盛勁為，今日更被婚紗攝影師洩蜜，貼出麥明詩披住嫁衣化妝的照片，標註她並說：「今日嘅新娘子。」而背後亦見到盛勁為的樣子。雖然當事人暫時未有回應，但就有傳二人即將於3月拉埋天窗。

前港姐冠軍、近年淡出幕前的麥明詩今日傳出婚訊。（IG圖片）

麥明詩曾被影到在機艙依偎盛勁為膊頭，但當時她仍未承認戀情。（《香港01》獨家圖片）

盛勁為是麥明詩入行後第二位承認的男友，雖然緋聞傳了1、2年，但都是數個月前才正式認愛，當時她已講明想生夠4個BB。不過，麥明詩與盛勁為的一段情，就遠不及她跟林作的舊情轟動。麥明詩15年選港姐時，已被指跟「大狀男友」林作拍拖並於半山同居，林作參與15年區議會選舉時，麥明詩更低調為他站台拉票。當時由於麥明詩是劍橋畢業、林作是牛津大學畢業，戀情曝光初期，大家都覺得他們郎才女貌好登對，林作母親亦當正她準新抱。

麥明詩與林作曾拍拖三年，不過其後林作形象插水，這位前男友被指是美貌與智慧並重的麥明詩，人生中一大污點。（資料圖片）

不過，至16年林作屢被傳夜蒲，二人亦難逃分手，麥明詩更被影到在電視城走廊邊講電話邊痛哭，傾足半個小時才抹住眼淚返入廠，之後她又再被影到上林作的家執嘢走，將對方降格為「朋友」，又在直播講這段情講到喊。同月林作更向記者表示：「我哋冇喺任何場合講過我哋係男女朋友關係，只係大家認為係。」不過分手數年後，麥明詩在《後生仔傾吓偈》上講起情傷仍講到喊，說最討厭給假承諾和假希望的男人，未知當時是否仍未放低。

麥明詩在分手期以至分手後幾年，都多次為林作落淚，在節目中講明最憎男人畀假希望。（電視截圖）

而其後數年，林作經常因抽水令形象轉差，網民都慨嘆這段舊情簡直是「10A港姐」麥明詩的人生污點，21年麥明詩在社交平台貼出自己十年前讀大學的靚相，有網民就留言表示：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」Louisa就親自回覆對方說：「still something I don’t regret !（仍然係我唔後悔嘅事！）」回覆獲讚得體有修養。不過，去年林作因抽荷里活廣場兇案水遭保險公司解僱，麥明詩就有Like保險公司的解僱聲明，其後彈弓手收回。

分手數年，當被網民指與林作拍拖是其人生遺憾，麥明詩仍決不後悔。（IG圖片）

而在與林作分手及與盛勁為拍拖前的空窗期，麥明詩在TVB與不少合作的男藝人傳過緋聞，包括：麥秋成、何浩文、余德丞、吳業坤等，更被誤傳與吳業坤秘婚，令男方以「前妻」戲稱對方；不過以上都屬煲水新聞居多，自嘲情路得「10D」的麥明詩，最終情歸盛勁為。

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