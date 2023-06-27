Cookies餅碎Elaine、Gloria近照曝光　9位成員邊個Keep得最好？

Cookies是香港一大經典女團，2002年成軍，《心急人上》唱到街知巷聞，可惜翌年後即宣布成員9變4，Stephy（鄧麗欣）、傅穎（Theresa）、吳雨霏（Kary）和楊愛瑾（Miki）組成Mini Cookies，其餘成員則被稱作「餅碎」，部分人自此淡出娛圈，但仍偶爾聚會。

日前，Elaine（何綺玲）就貼出與Gloria（陳素瑩）在東京見聚會食鐵板燒的合照，見兩人仍然Keep得好好，其中Elaine雖然已38歲並且是人母，但依舊超童顏，望落凍齡度不輸Stephy！



Cookies是8、90後回憶，成員包括（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena），（下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine），其中Gloria、Elaine以前已經好Friend。

Cookies是8、90後的回憶殺，多年來都有粉絲渴望9位重組，雖然冇乜可能，但部分成員私下仍會相約見面。Elaine同Gloria一向老友，以前影大合照已經常企隔籬，日前她們更相約在東京見面，而且更是攜眷。Elaine寫下：「兜個圈喺東京約😂多謝美味的鐵板燒🥩」從相中所見，兩人變化不大，尤其是Elaine的外貌，根本不似38歲，嬌滴滴的她跟廿年前一樣充滿少女感。

Elaine上次貼Cookies聚會相已是20年，當時她與Gloria、Serena（蒲茜兒）等相聚，Serena是全隊人之中最早結婚的一個，一直過住美滿婚姻生活。至於其他Cookies成員近況又點呢？以下就來盤點一下。

Elaine本身是澳門人，Serena（上左二）、Gloria 3年前曾跟她在澳門聚頭。（IG@elaineho422）

按圖睇Cookies舊照：

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按圖睇9位成員近況：