鄧麗欣再唱《最後一塊》　Cookies 03年解散前最後合唱喊晒超感人

撰文：鄧穎琪
出版：更新：

鄧麗欣（Stephy）前日（12/11）開《Therefore I Am》演唱會，只此一場，唱出多首經典歌曲，掀起回憶殺。除了自己的獨唱歌，Stephy在Encore環節亦選唱了Cookies時期的《最後一塊》，鏡頭影着台下的前隊友吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）及陳素瑩（Gloria）亦聽到眼濕濕，而Stephy在台上當然也喊埋一份，哽咽把這首歌唱完。即使Cookies已拆夥20年，但六位成員仍然是朋友，在Stephy演唱會上聚頭，實在十分難得！

Stephy在個人演唱會的Encore環節上，選唱了Cookies的《最後一塊》作結；而去到演唱會尾聲，大會更播出Cookies另一首名曲《Forever Friends》！（資料圖片/梁碧玲攝）
（左起）Cookies成員Elaine、Gloria、Miki、Kary、Angela齊齊現身撐Stephy，其中曾有嫌隙的Miki與Kary更被指破冰！不過始終未見傅穎Theresa、蒲茜兒Serena與馬思恆Helena，Stephy透露後兩者目前已移居外國生活，比較難約。（資料圖片/梁碧玲攝）

Cookies當年的「九餅」時期雖然只得一年左右，但都推出過《心急人上》、《Forever Friends》、《紅組加油》等歌曲，不過Stephy選《最後一塊》不是沒有原因，這首歌對她們來說別具意義，可說是她們的告別歌曲。歌詞由黃偉文填寫，以曲奇餅自喻，講述大家一起吃曲奇，以為這罐餅乾永遠都吃不完，到頭來才發覺「無法再取之不盡」，總有吃完的一天，叫。不過歌詞又提到：「誰離開誰連戲 誰人必須執行李 共你都分享過這年夏季 曲奇的美味 重提起 仍甜美 來年各有各遠足 幾百萬里 願記憶成為營養 倦了補充你力氣」

Stephy唱《最後一塊》時，五位在台下跟住唱，Angela等更聽到眼濕濕，十分感動。（網上圖片）

Cookies 02年成軍，03年宣布成員九變四，Stephy（鄧麗欣）、傅穎（Theresa）、吳雨霏（Kary）和楊愛瑾（Miki）組成Mini Cookies，其餘成員則被稱作「餅碎」，部分人自此淡出娛圈。九位拆夥前最後一次公開表演，是上《勁歌金曲》唱《最後一塊》，九女排排企分成三組合唱，但大家面臨拆夥，部分人甚至如歌詞所講「必須執行李」，心情自然相當複雜。所以她們一邊唱一邊爆喊，不少人根本已哭到唱不下去，要攞紙巾拭淚。而睇返網民的留言，雖然很多人都認為她們唱功欠奉，甚至可以用「難聽」形容，不過勝在青春有情懷；而值得一提的是，在大家痛哭到走音的情況下，Kary仍十分淡定，唱到一定水準，難怪當年才17歲的她一直獲捧為Cookies最具唱功成員，即使現在仍有很多人催她開演唱會！

請按下圖重溫Cookies最後一次齊人唱《最後一塊》：

+3

此外，Stephy兩年前現身ViuTV節目《調教你MIRROR》，分享自己做女團時期的經歷，坦言「九餅」時期僅一年，根本冇時間處理團內的問題、關係，更被蒙在鼓裏突然被公司通知重組，雖然知道是九變四，但不知道是哪四位留低，因而十分難受，因為自己剛剛適應了「九餅」生活，好像愈來愈好，但突然就沒了。她特地提到《最後一塊》這首歌：「《最後一塊》就係講我哋要分開，我哋全部喺節目喊晒咁，唱完呢首歌就分手喇，嗰塊餅就碎咗喇。」足見這首歌對Cookies來說很有分量，難怪事隔多年仍聽到喊，連台下觀眾都眼濕濕，場面極感人！

Stephy在《調教你MIRROR》上，特別重提最後一次合唱《最後一塊》的往事。（電視截圖）
鄧麗欣演唱會｜徇眾要求唱「跑online」主題曲：點解大家咁鍾意？鄧麗欣相隔16年再開騷完美演繹《電燈膽》　搣甩「鄧走音」污名鄧麗欣唱出癮望殺入紅館　一句說話親證Kary、Miki已破冰鄧麗欣相隔16年開騷　決裂「餅碎」吳雨霏楊愛瑾再聚頭方力申因一事未能應網民要求做鄧麗欣個唱嘉賓：有叫佢Good show
本地樂壇焦點
鄧麗欣
演唱會