鄧麗欣再唱《最後一塊》　Cookies 03年解散前最後合唱喊晒超感人

鄧麗欣（Stephy）前日（12/11）開《Therefore I Am》演唱會，只此一場，唱出多首經典歌曲，掀起回憶殺。除了自己的獨唱歌，Stephy在Encore環節亦選唱了Cookies時期的《最後一塊》，鏡頭影着台下的前隊友吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）及陳素瑩（Gloria）亦聽到眼濕濕，而Stephy在台上當然也喊埋一份，哽咽把這首歌唱完。即使Cookies已拆夥20年，但六位成員仍然是朋友，在Stephy演唱會上聚頭，實在十分難得！

Stephy在個人演唱會的Encore環節上，選唱了Cookies的《最後一塊》作結；而去到演唱會尾聲，大會更播出Cookies另一首名曲《Forever Friends》！（資料圖片/梁碧玲攝）

（左起）Cookies成員Elaine、Gloria、Miki、Kary、Angela齊齊現身撐Stephy，其中曾有嫌隙的Miki與Kary更被指破冰！不過始終未見傅穎Theresa、蒲茜兒Serena與馬思恆Helena，Stephy透露後兩者目前已移居外國生活，比較難約。（資料圖片/梁碧玲攝）

Cookies當年的「九餅」時期雖然只得一年左右，但都推出過《心急人上》、《Forever Friends》、《紅組加油》等歌曲，不過Stephy選《最後一塊》不是沒有原因，這首歌對她們來說別具意義，可說是她們的告別歌曲。歌詞由黃偉文填寫，以曲奇餅自喻，講述大家一起吃曲奇，以為這罐餅乾永遠都吃不完，到頭來才發覺「無法再取之不盡」，總有吃完的一天，叫。不過歌詞又提到：「誰離開誰連戲 誰人必須執行李 共你都分享過這年夏季 曲奇的美味 重提起 仍甜美 來年各有各遠足 幾百萬里 願記憶成為營養 倦了補充你力氣」

Stephy唱《最後一塊》時，五位在台下跟住唱，Angela等更聽到眼濕濕，十分感動。（網上圖片）

Cookies 02年成軍，03年宣布成員九變四，Stephy（鄧麗欣）、傅穎（Theresa）、吳雨霏（Kary）和楊愛瑾（Miki）組成Mini Cookies，其餘成員則被稱作「餅碎」，部分人自此淡出娛圈。九位拆夥前最後一次公開表演，是上《勁歌金曲》唱《最後一塊》，九女排排企分成三組合唱，但大家面臨拆夥，部分人甚至如歌詞所講「必須執行李」，心情自然相當複雜。所以她們一邊唱一邊爆喊，不少人根本已哭到唱不下去，要攞紙巾拭淚。而睇返網民的留言，雖然很多人都認為她們唱功欠奉，甚至可以用「難聽」形容，不過勝在青春有情懷；而值得一提的是，在大家痛哭到走音的情況下，Kary仍十分淡定，唱到一定水準，難怪當年才17歲的她一直獲捧為Cookies最具唱功成員，即使現在仍有很多人催她開演唱會！

請按下圖重溫Cookies最後一次齊人唱《最後一塊》：

+ 3

此外，Stephy兩年前現身ViuTV節目《調教你MIRROR》，分享自己做女團時期的經歷，坦言「九餅」時期僅一年，根本冇時間處理團內的問題、關係，更被蒙在鼓裏突然被公司通知重組，雖然知道是九變四，但不知道是哪四位留低，因而十分難受，因為自己剛剛適應了「九餅」生活，好像愈來愈好，但突然就沒了。她特地提到《最後一塊》這首歌：「《最後一塊》就係講我哋要分開，我哋全部喺節目喊晒咁，唱完呢首歌就分手喇，嗰塊餅就碎咗喇。」足見這首歌對Cookies來說很有分量，難怪事隔多年仍聽到喊，連台下觀眾都眼濕濕，場面極感人！