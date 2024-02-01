TVB視帝與呂珊合唱歌聲驚艷　出過兩隻碟曾是劉德華力捧新人！

呂珊日前在伊館舉行「2024珍音樂呂珊演唱會」，表示開兩場「唔夠喉」，希望再開Part2， 而她的邀請的嘉賓除了《中年好聲音》吳大強外，還有視帝陳山聰。兩人在未播出的劇集《奪命提示》飾演母子，所以在台上亦以母子相稱。

呂珊日前舉行兩場「2024珍音樂呂珊演唱會」。

呂珊邀請陳山聰做嘉賓，二人合唱《相愛很難》，呂珊又表示兩人過往去登台時，曾經唱到停電。（IG@joelshanchung）

呂珊與陳山聰合唱梅艷芳、張學友的《相愛很難》，陳山聰再獨唱張國榮的《追》，向高難度挑戰，但就有很多人被其歌聲驚艷，大讚他的歌喉。網民留言：「《相愛很難》梅姐冇留低live版畀我哋，呢首live版好好聽❤️」、「聽左好多次 🤭 好聽」、「大佬唱歌原來咁掂，真係好嘢。」等等。

陳山聰與呂珊以母子相稱，觀眾對於山聰做嘉賓感驚喜。（IG@joelshanchung）

陳山聰的歌喉驚艷網民，讚他唱得好好聽。（IG@joelshanchung）

陳山聰在Caption寫下：「其實歌手出道嘅我，最近成日可以係舞台上唱歌俾大家聽實在太爽👏🤘🏿🥂 感謝阿媽邀請 😘 very good show👏👏👏」沒錯，山聰其實是歌手出身，早在92年，即他16歲、中學都未畢業時，就以本名陳山蔥之名參加《歡樂今宵之四大天王模仿大賽》，並模仿偶像劉德華唱《長夜多浪漫》。他自小已是劉德華超級粉絲，更經常去電台「捕」對方，劉德華對這個年輕人早已有印象。

陳山聰曾是出道歌手，他很開心可以唱歌畀大家聽。（IG@joelshanchung）

他參加完模仿大賽後，竟獲劉德華賞識而提攜入行，他曾說：「我以為佢搵我做助手，開心到不得了！」結果卻是邀他簽約成為歌手，陳山聰其後獲劉德華當時成立的新公司New Melody力捧成偶像歌手，他是該公司唯一的新人，先後在1994年及1996年推出兩張音樂專輯《Exposure》和《愛是全意》，主打歌為〈ABCD〉。可惜97年，這間唱片公司因金融風暴倒閉，陳山聰的歌手夢因而完結，輾轉間做過售貨員、時裝設計師助手等，最終在2000加入無綫做演員，一步一步攀升成視帝！

陳山聰因模仿偶像劉德華而入行做歌手。（電視截圖）

陳山聰90年代中期以「陳山葱」這個本名出道。（無綫節目截圖）

陳山聰多年後在慈善節目再扮劉德華，有如「上身」一樣，唱出《忘情水》、《我恨我痴心》等。（電視截圖）

陳山聰早前曾貼出19歲出碟的封面照。（IG@joelshanchung）

他的首本名曲《ABCD》MV。（IG@joelshanchung）