陳敏之苦等多時終夢見亡母泣不成聲 ：捉實我個膊頭叫我要慢慢嚟

陳敏之早前發文表示母親不敵急性血癌離世，情緒大受打擊，心情悲痛欲絕。敏之又透露自己連日失眠，盼望媽咪可以到夢中相見。

今日（2/2）陳敏之現身深水埗出席邵氏超級網劇《執法者們》開鏡拜神，接受《香港01》訪問時哽咽說：「當媽咪走咗之後，我一直都好想夢見佢。喺佢頭一日走咗嘅時候，我係夢到佢，但個影像好唔清楚，但感覺到佢係開心，唔係傷心同痛苦嗰啲。跟住幾日都再夢見唔到佢，自己就會喺度諗『媽咪你係咪唔掛住我』，而我當時係好期待下次會再見面，係期待到好心急。」

陳敏之透露母親喪禮將在2月尾舉行。（梁碧玲攝）

敏之續說：「跟住到前一晚，我再次夢到佢，見到佢係着住離世嘅衫，媽咪佢係笑住打開雙手，而我個仔就衝埋去攬住婆婆，然後講我愛你，我係癲咗，係令我釋懷。喺夢度媽咪行埋嚟我身邊捉實我個膊頭，然後就講咗一句『你要記住我講，你要慢慢嚟』。我知道佢想同我表達啲咩，因為佢知我做嘢係好心急，佢怕我掛住搞佢嘅身後事，唔食飯，唔理身體。而呢句慢慢嚟嘅說話，我都仲係度意味緊佢嘅意思，可能又有另一種意思，想話我知要慢慢去接受媽咪已經上咗天堂，我要慢慢去接受，所以我而家係同佢一齊努力緊。」